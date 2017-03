Sa thải càng nhiều người, sếp càng nhận lương cao

Theo kết quả một nghiên cứu do Viện nghiên cứu chính sách (IPS) ở thủ đô Washington tiến hành, các tổng giám đốc điều hành (CEOs) của 50 công ty mà sa thải nhiều nhân công nhất trong giai đoạn từ tháng 11/2008 đến tháng 4/2010 nhận được mức lương trung bình 12 triệu USD trong năm ngoái, cao hơn 42% so với mức trung bình trong danh sách Standard & Poor's 500.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Internet

Nghiên cứu cho biết lương chi trả cho các CEOs của 50 công ty sa thải nhiều người lao động nhất tăng 7% trong năm 2009, trong khi đó các khoản bồi thường nói chung đối với các CEOs trong danh sách S&P 500 giảm 11%.

IPS cho biết những cái tên nằm trong "danh sách đen" này bao gồm những tập đoàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc suy thoái kinh tế vừa qua như General Motors, Citigroups Inc, Verizon Communications Inc và Caterpillar Inc.

Việc cắt giảm nhân công vẫn tiếp tục diễn ra vào thời điểm khi mà các công ty bắt đầu làm ăn có lãi. Cụ thể, có tới 72% các công ty thông báo sa thải người lao động thậm chí cả khi doanh thu bắt đầu tăng, nghiên cứu cho biết.

Bà Sarah Anderson, Giám đốc dự án kinh tế toàn cầu của IPS đồng thời là tác giả chính của công trình nghiên cứu nói rằng: "Chúng tôi đang cố gắng khuyến khích mọi người hãy tư duy một cách dài hạn là sẽ nảy sinh rất nhiều chi phí đối với việc sa thải hàng loạt. Ví dụ như vấn đề tinh thần đối với những công nhân còn lại hay vấn đề chi phí khi phải tuyển dụng lại và đào tạo nhân công khi mà điều kiện kinh tế cải thiện".

Theo Khắc Hiếu (Vietnam+)