Sách thiếu nhi in nhầm 20 trang khiêu dâm

Tác giả Adrian Bailey đã yêu cầu những người mua cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh – cuốn “Otherworld” liên hệ để nhận lại tiền mua sách sau khi phát hiện ra rằng nhà in đã sơ suất trong quá trình thực hiện khiến cuốn tiểu thuyết dành cho thiếu nhi bị lẫn nhiều trang sách khiêu dâm.



Nhà văn Bailey, 46 tuổi, hứa sẽ dùng tiền túi để trả cho 2.500 cuốn sách bìa cứng bị in lỗi này. Tại buổi giới thiệu sách vào năm 2011, 800 cuốn “Otherworld” đã được mua ngay tại chỗ. 3.000 cuốn đã được bán thêm kể từ đó tới nay.



Khi để xảy ra sơ suất này, rõ ràng cuốn sách đã không được nhà in thực hiện nghiêm túc các quá trình cơ bản của việc in ấn. Họ đã bỏ qua khâu duyệt lại bản in thử và tung ngay sách sau khi in ra thị trường. Không phải tất cả số sách bán ra đều gặp phải lỗi này nhưng cho tới nay đã có hai người tới liên hệ với tác giả về việc sách bị lẫn những nội dung khiêu dâm.









Các em nhỏ rất thích cuốn tiểu thuyết.



Theo Pi Uy (DT/ Telegraph)

Cuốn sách là câu chuyện thần tiên tưởng tượng viết về một hòn đảo quanh năm sương mù bao phủ, tuy sách dành cho thiếu nhi nhưng người lớn cũng có thể đọc và tìm thấy nhiều ý nghĩa thú vị trong đó. Hai người liên hệ với tác giả đều là những người đọc lớn tuổi, họ phát hiện ra 20 trang trong cuốn tiểu thuyết bỗng thay đổi nội dung đột biến, chuyển sang khắc họa những nội dung nhạy cảm trong tình yêu của một cặp đôi đồng tính nữ.Anh Bailey chia sẻ: “Tôi không thể tin nổi lại có chuyện này xảy ra. Đây là cuốn sách đầu tay của tôi và chuyện này như thể tôi đang lái xe bình tĩnh thì đột nhiên tai nạn xảy ra. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là còn bao nhiêu cuốn gặp lỗi tương tự đã được bán ra thị trường?”Hồi tháng 2 vừa qua, nhà in đã phải đứng ra gửi lời xin lỗi chính thức tới tác giả vì “sự cố không mong muốn”.Tuy vậy, ngay sau khi lời xin lỗi được đưa ra, lại có thêm một độc giả gửi sách in lỗi tới cho Bailey và lần này số trang khiêu dâm là 22 trang, buộc anh phải công bố chuyện này trên các phương tiện truyền thông đại chúng.“Tôi cảm thấy không thể chịu nổi việc nhận thêm những bản in lỗi mà không nói gì cho mọi người biết. Có thể còn khá nhiều bản in hỏng ngoài kia.”Tất cả các ấn bản bìa cứng của cuốn tiểu thuyết tại các nhà sách hiện đã bị thu hồi lại để rà soát. Đại diện nhà in cho biết: “Chúng tôi đã gửi thư xin lỗi tới tác giả, nhà xuất bản và nhà phân phối sách, hiện những biện pháp cần thiết đang được tiến hành để thu về những cuốn in hỏng. Là những bậc phụ huynh, đương nhiên chúng tôi cũng không muốn con mình đọc phải những cuốn sách in hỏng như vậy.”Theo tính toán của nhà in, sẽ có khoảng 6 cuốn bị in hỏng nhưng vấn đề để thu về được 6 cuốn đó là cả một quá trình tốn công sức và tiền bạc.