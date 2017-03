Sách về vụ tiêu diệt Bin Laden làm ngạc nhiên giới chính khách Mỹ

Tổng thống Obama theo dõi chiến dịch đột kích tiêu diệt Osama bin Laden.

Christine Ball, giám đốc bộ phận marketing và xuất bản của nhà sách Dutton, thông báo cuốn sách sẽ có nhan đề "No Easy Day: The Firsthand Account of the Mission That Killed Osama bin Laden" (tạm dịch: Những ngày gian khó: Mục kích chiến dịch tấn công và tiêu diệt Osama bin Laden) sẽ được xuất bản dưới bút danh Mark Owen.

"Cuốn sách đã được một cựu luật sư của Sở chỉ huy các chiến dịch đặc biệt duyệt qua. Ông ấy đã kiểm tra nhiều mục như chiến thuật, kỹ thuật, các thủ tục trong quân đội và đảm bảo không có thông tin mật nào bị tiết lộ", Christine Ball cho biết.

Tuy nhiên, cuốn sách về cuộc đột kích giết chết tay trùm khủng bố Osama bin Laden có vẻ như đã làm ngạc nhiên giới chính khách.

"Hôm nay, qua truyền thông mà chúng tôi mới biết một cuốn sách như thế này sẽ được xuất bản. Chúng tôi không biết tác giả đã viết gì trong sách", phát ngôn viên của Nhà Trắng Tommy Vietor nói.

Lầu Năm Góc cũng nói họ chưa hề kiểm duyệt cuốn sách hay cung cấp thông tin gì cho tác giả. Trong khi đó các sách viết về các vấn đề nhạy cảm bởi cựu quân nhân Mỹ bắt buộc phải được Bộ Quốc Phòng hay CIA duyệt trước.

Phát ngôn viên của CIA, ông Preston Golson, cho hay CIA cũng chưa hề kiểm duyệt cuốn sách này.

Tác giả viết sách là một cựu lính thuỷ đánh bộ từng tham gia chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố tại Abbottabad, Pakistan ngày 2/5/2011, và cũng là "một trong những người đầu tiên phá cửa vào căn phòng ẩn nấp của Bin Laden và tận mắt chứng kiến cái chết của tay trùm khủng bố".

Các quan chức cho biết hiện chưa rõ liệu CIA hay Lầu Năm Góc có động thái gì với việc xuất bản sách hay không.

Hai năm trước, Lầu Năm Góc đã phải bỏ tiền ra mua lại và thiêu huỷ hơn 20.000 cuốn sách viết về cuộc chiến tại Afghanistan bởi một cựu nhân viên tình báo Bộ Quốc Phòng. Ông cũng bị cáo buộc đã không gửi sách đến kiểm duyệt trước.

Theo Ngô Vân Tổng hợp (Dân trí)