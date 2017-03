Samsung bị kiện thông đồng ấn định giá bán LCD

Tổng chưởng lý New York Andrew Cuomo (Mỹ) vừa khẳng định cáo buộc Samsung Electronics Co Ltd và một số công ty khác hoạt động trong lĩnh vực sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD) sử dụng trong các máy tính, máy thu hình màn hình phẳng và điện thoại di động đã thông đồng ấn định giá trong giai đoạn 1996-2006.

Một vài công ty trong số doanh nghiệp trên đã chịu phán quyết tương tự của tòa án cấp liên bang và phải nộp phạt hơn 890 triệu USD. Vụ án trên, được khởi kiện ở Tòa án Tối cao New York, cáo buộc các nhà lãnh đạo hàng đầu tại nhóm doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan và các đối tác Mỹ đã bắt tay thành lập một liên minh bí mật thông đồng về giá bán các màn hình LCD và che giấu các thông tin của họ. Trong số những doanh nghiệp trên có AU Optronics Corp, Hitachi Ltd, LG Display Co, Sharp Corp và Toshiba Corp. Hiện tại, Samsung từ chối bình luận về động thái trên trong khi các đại diện ở Mỹ của Toshiba, LG Display và Hitachi cũng chưa có phản ứng. Theo Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)