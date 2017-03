Sẵn sàng cho Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008

Ngày 7/8, ngay sau khi đến Bắc Kinh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, việc Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tới dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh là thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với Trung Quốc và với Olympic Bắc Kinh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc Trung Quốc tổ chức Thế vận hội không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của nhân dân Trung Quốc mà còn là niềm vui, niềm tự hào đối với châu Á trong đó có Việt Nam. Chủ tịch nước cũng bày tỏ tin tưởng với tiềm lực và trình độ tổ chức của mình, Trung Quốc sẽ tổ chức thành công Thế vận hội 2008 và cao hơn sẽ đánh một dấu mốc quan trọng vào sự phát triển của Olympic thế giới...

Một ngày bận rộn

Để đảm bảo đường thông, hè thoáng cho buổi lễ khai mạc, 8/8 là ngày tất cả các cơ quan chính phủ cũng như thành phố Bắc Kinh được nghỉ. Có hơn 50 nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các nước cùng khách quý tới Thủ đô tham dự Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008.

Ước tính có hơn 1.500 lượt máy bay lên xuống, trong đó có trên 200 chuyên cơ cùng máy bay riêng của những nguyên thủ đã tới sân bay quốc tế Bắc Kinh trong ngày 7/8. Trước đó, ngày 6/8, có 258 máy bay chở 3.168 người tới tham dự Thế vận hội.

Dự kiến lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 sẽ diễn ra trong khoảng 3h30' với những tiết mục trình diễn vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, người ta cũng đã bật mí về chương trình văn nghệ tại lễ khai mạc - được biết tới dưới tên gọi "Olympic tươi đẹp", gồm 2 phần "Văn minh rực rõ" và "Thời đại huy hoàng". Cho tới nay, tên và nội dung bài hát trong lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 vẫn được giữ kín. Nhưng, tên của ca sỹ sẽ hát bài hát này đã được thông báo, đó là nam ca sỹ Trung Quốc Lưu Hoan và nữ ca sỹ Sarah Brightman, người Anh.

Tất cả vì ngày hội lớn

Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã chuẩn bị đầy đủ các loại dịch vụ và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất cho Olympic 2008. Từ điện, nước, hệ thống tàu điện ngầm, tuyến xe buýt mới đến hệ thống giám sát cung cấp thực phẩm và nước uống đều được hoàn tất. Kể từ 8/8 đến 20/9, Bắc Kinh sẽ tổ chức 969 buổi biểu diễn miễn phí tại các sân khấu ngoài trời với nhiều thể loại khác nhau.

Theo thống kê, riêng Bắc Kinh đã hoàn tất việc xây dựng 12 sân vận động và nhà thi đấu, phục vụ Thế vận hội. Theo ông Trịnh Hiểu Minh, người chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo thông tin tại thế vận hội, 12.000 người có điện thoại di động trong tổng số 100.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia "Tổ chim" sử dụng được dịch vụ này tại lễ khai mạc và bế mạc.

Công nghệ hiện đại sẽ giúp những người không có vé, nhưng vẫn xem trực tiếp buổi khai mạc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, cho dù họ ở bất cứ đâu, miễn là mang theo điện thoại di động CMMB do Trung Quốc chế tạo.

Băng rôn, biểu tượng được trang hoàng ở khắp thủ đô. Một sự kiện tuy ngoài lề, nhưng cũng được mọi người quan tâm khi có tới 16.400 cặp uyên ương được phép tổ chức hôn lễ vào đúng ngày 8/8.

Những cuộc cạnh tranh quyết liệt

Giới chuyên môn nhận định, đoàn thể thao Mỹ và Trung Quốc sẽ tranh đấu để giành ngôi vị đứng đầu bảng xếp hạng. Ngoài thi đấu của các vận động viên, giới truyền thông các nước cũng đã và đang mở một cuộc cạnh tranh quyết liệt trong việc săn và đưa tin xung quanh sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Những hãng truyền thông lớn, ARD, Đài truyền hình lớn nhất của Đức đã phối hợp với Hãng truyền hình ZDF của nước này cử một đội quân trên 700 người tới "cắm rễ" ở Bắc Kinh. Đài truyền hình Pháp cử hơn 180 phóng viên.

Theo thống kê, có khoảng 21.600 phóng viên đến từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đăng ký tới đưa tin về Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008. Nhiều phóng viên nước ngoài đã được phép vào bên trong quân khu Bắc Kinh để tác nghiệp. Họ tận mắt nhìn thấy những trang, thiết bị chuẩn bị cho công tác bảo vệ Olympic Bắc Kinh 2008.

Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 cũng là dịp để 2 ứng cử viên Tổng thống Mỹ thi triển tài năng. Ngay sau khi ông Barack Obama quyết định chi 5 triệu USD quảng cáo vào các buổi phát sóng Olympic 2008, ông John McCain cũng đã chi 6 triệu USD để tạo dựng hình ảnh nhân dịp này.

An ninh được đảm bảo tuyệt đối

Những người tò mò rất muốn tận mắt nhìn thấy những vệ sỹ bảo vệ các yếu nhân tới tham dự Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 và họ thực sự cảm thấy mãn nhãn sau khi được nhìn thấy các nữ vệ sỹ của Nữ hoàng Anh Elizebert, của Hoàng tử William, của Thủ tướng Nga Putin, của Tổng thống Libya Mouammar Kadhafi…

Theo thống kê, cơ quan chức năng đã lắp đặt 300.000 camera an ninh cùng một lực lượng an ninh, cảnh sát, chống khủng bố hùng hậu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối Thế vận hội.

Những biện pháp an ninh đang được các cơ quan chức năng Trung Quốc triển khai thực sự gây ấn tượng đối với những người đang có mặt tại Bắc Kinh. Theo ông Lưu Tiểu Bình, đại diện Tổng cục Du lịch quốc gia Trung Quốc, những biện pháp an ninh mà Trung Quốc đang áp dụng đáp ứng tiêu chuẩn an toàn chung của quốc tế quy định.

Theo giới truyền thông, 2008 là "Năm du lịch Olympic Trung Quốc" nên lượng du khách trong và ngoài Trung Quốc tới trước, trong và sau Thế vận hội sẽ tăng đột biến và đây cũng là cơ hội để nước này quảng bá nền văn hoá lâu đời của mình với thế giới bên ngoài.

Sân vận động quốc gia "Tổ chim" được bảo vệ nghiêm mật 24/24 giờ, nhưng cũng không làm phiền lòng du khách tới thăm quan. Mọi người đều tò mò muốn biết những gì đang diễn ra bên trong Sân vận động quốc gia "Tổ chim" trước giờ khai mạc. Do lượng máy bay quá nhiều trong thời gian diễn ra Olympic Bắc Kinh 2008 nên người ta buộc phải mở cửa sân bay Nam Uyển, Bắc Kinh, chuyên phục vụ khách nội địa.

Ngoại giao Olympic

Theo thông báo của ông Lưu Kỳ, Trưởng ban tổ chức Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, có tổng cộng 104 lãnh đạo, trong đó hơn 80 nguyên thủ quốc gia sẽ tới dự Olympic Bắc Kinh 2008.

Được biết, nhiều nguyên thủ quốc gia đã có mặt tại Bắc Kinh từ mấy ngày nay. Trong số hơn 80 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo các nước có Tổng thống Mỹ Bush, Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng thống Philippines Macapagal Arroyo, Thủ tướng Nga Putin, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy…

Không chỉ có Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak muốn thông qua Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 để thực hiện "ngoại giao Olympic" bởi một số nguyên thủ quốc gia cũng muốn nhân dịp này khai thông những bế tắc trong quan hệ song phương.

Được biết, Tổng thống Lee Myung-bak sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao CHDCND Triều Tiên Kim Young-nam, với Tổng thống Turkmenistan, Kazakhstan và Algeria, những quốc gia giầu tài nguyên để thảo luận những vấn đề Hàn Quốc đang quan tâm.

Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda cũng sẽ nhân dịp này thương đàm với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo về vấn đề an toàn thực phẩm