Sau 15 năm, Nga mới tăng dân số

Con số này được đưa ra từ Báo cáo sơ bộ trong phiên họp hôm nay của Chính phủ Nga tổng kết việc thực hiện các dự án quốc gia năm 2009 do Phó thủ tướng Nga Alexander Zhukov trình bày. Báo cáo cho biết, trong năm vừa qua, hơn 1.760.000 nghìn trẻ em ra đời tại Nga, tăng hơn 3% so với năm 2008 và số người chết cũng giảm 3% so với năm 2008.

Theo ông Alexander Zhukov, nước Nga có được sự tăng dân số đáng mừng này là nhờ thực hiện hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực nhân khẩu học và các chính sách xã hội.

Theo VOV/Itar-Tass