Sáu năm cuộc chiến Iraq: Chờ Mỹ rút, sấm sẽ dậy

Cách đây sáu năm, ngày 20-3-2003, Mỹ tấn công vào Iraq với lý do Tổng thống Iraq Saddam Hussein tàng trữ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Sau một thời gian không tìm ra vũ khí hủy diệt hàng loạt, Mỹ thay đổi mục đích chiếm đóng là lập một nền dân chủ theo kiểu phương Tây ở Iraq.

Bạo lực giảm 90%

Trải qua sáu năm, với tổn thất nhân mạng nặng nề cho liên quân do Mỹ dẫn đầu và cả phía Iraq, tình hình an ninh đã được cải thiện khá rõ. Triển vọng hiện nay về một Iraq ổn định đã sáng sủa hơn so với trước khi Mỹ tăng quân ở Iraq năm 2007. Lúc đó, các vụ đánh bom xe diễn ra hàng ngày ở thủ đô Baghdad. Các tay súng hai hệ phái Hồi giáo Sunni và Shiite xem như thống trị đường phố. Hiện nay, bạo lực đã giảm đến 90% so với đầu năm 2007.

Sáu năm trước đó, kinh tế Iraq hoàn toàn do nhà nước kiểm soát. Còn bây giờ kinh tế phát triển tự do. Cửa hàng mọc lên san sát ở thủ đô. Xe đời mới chạy trên đường phố đông đúc.

Giờ đây, quân đội Mỹ chuẩn bị rút khỏi Iraq, khép lại một chương đau buồn trong lịch sử nước Mỹ. Đây cũng là lúc người dân Iraq đón nhận một tương lai mới tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Bạo lực giảm nhưng không có nghĩa kết thúc. Iraq vẫn là vùng đất bất ổn nhất thế giới. Tuần trước, các vụ tấn công ở Baghdad đã làm 60 người thiệt mạng. Các vụ đấu súng vẫn diễn ra ở Mosul và miền Bắc, nơi có nhiều người Hồi giáo Sunni sinh sống.

Các nhóm sắc tộc và tôn giáo vẫn ngấm ngầm tranh giành quyền lực và tài nguyên vào lúc Mỹ đang nhường lại trọng trách cho quân đội và cảnh sát Iraq. Tại tỉnh Wasit, các vụ bắt cóc, giết người, cướp của tăng vọt 50% trong hai tháng qua.

Nhìn chung, các vụ tàn sát giữa người Hồi giáo Sunni và Shiite đã dịu bớt nhưng khả năng hòa giải thực sự vẫn là điều chưa thể. Trước cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến tổ chức vào cuối năm nay, người Sunni và Shiite đang chuẩn bị một cuộc tranh giành quyền lực khốc liệt.

Nguy cơ xung đột

Trong giai đoạn cuối của cuộc chiến, thách thức lớn nhất của Mỹ là ngăn chặn không để xung đột giáo phái và sắc tộc ở Iraq biến thành nội chiến như hai năm trước. Các tư lệnh Mỹ đã vận động thành công Tổng thống Barack Obama cho phép duy trì một số quân chiến đấu đáng kể ở Iraq trong kỳ bầu cử Quốc hội sắp tới.

Quân chiến đấu Mỹ sẽ rút khỏi Iraq vào tháng 8 năm tới. Đến cuối năm 2011, toàn bộ binh lính Mỹ sẽ rút hết khỏi Iraq. Mỹ hy vọng có thể rút khỏi Iraq mà không tạo ra khoảng trống khiến Iraq rơi vào hỗn loạn. Mỹ muốn xây dựng một chính quyền Iraq đủ mạnh để chống Al-Qaeda và ngăn chặn các nước láng giềng can thiệp, đặc biệt là Iran. Tuy nhiên, Iraq lại có lịch sử lâu dài về các phong trào hoạt động bí mật và truyền thống về các sắc tộc lúc ủng hộ phe này, lúc ủng hộ phe khác.

Trước đây, các tộc trưởng ủng hộ Tổng thống Saddam Hussein nhưng sau đó lại hợp tác với các tổ chức cực đoan. Bây giờ các tộc trưởng tuyên bố trung thành với chính phủ Iraq nhưng không ai dám chắc họ trung thành bao lâu.

Mặt khác, trong nội bộ Iraq thiếu vắng những thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa người Sunni, người Shiite và người Kurd để bảo đảm ổn định lâu dài. Dự luật về quản lý dầu mỏ và phân chia lợi nhuận dầu mỏ vẫn bế tắc suốt hai năm qua. Chính quyền trung ương và chính quyền khu vực người Kurd vẫn bất đồng về việc quản lý tài nguyên trên dải đất dài 480 km ở miền Bắc, trong đó có khu vực giàu dầu mỏ quanh tỉnh Kirkuk.

Nhiều người Iraq cho rằng các phe phái đang án binh bất động chờ Mỹ rút rồi mới diễu võ giương oai. Tiếng sấm dậy đầu tiên có thể sẽ diễn ra vào tháng 6 khi binh lính Mỹ bắt đầu rút dần khỏi các thành phố Iraq.