Sáu năm đóng giả một bà già ngoài 70 tuổi

Một vụ xét xử hi hữu sắp diễn ra ở Mỹ: Bị cáo là Thomas Prusik Parkin, một người đàn ông sống tại New York suốt 6 năm qua đóng giả làm người mẹ quá cố của y để hưởng tiền hưu trí và trợ cấp thuê nhà của bà. Song âm mưu và kế hoạch lừa đảo tinh vi của Parkin đã bị lộ tẩy chỉ vì y có... bàn tay quá to.

Vụ lừa đảo tinh vi Trò lừa của Prusik-Parkin, năm nay 49 tuổi, bắt đầu từ năm 2003, khi mẹ y, bà Irene Prusik, qua đời ở tuổi 73. Prusik-Parkin đưa cho giám đốc cơ quan tang lễ số an sinh xã hội và ngày sinh dỏm của mẹ để cái chết của bà không được ghi lại trong hệ thống cơ sở dữ liệu liên bang. Sau đó y bắt đầu đội tóc giả, mặc váy và trang điểm y như mẹ mình để lừa các cơ quan chức năng. Prusik-Parkin thu thập khoản tiền trị giá 700 USD/tháng của mẹ bên cạnh khoản trợ cấp tật nguyền của y. Prusik-Parkin thậm chí còn đóng giả mẹ để điền vào đơn phá sản để y có thể được nhận khoản tiền trợ cấp trị giá 39.000 USD của thành phố giúp trả các khoản thuê tại căn hộ mà y đang sống. Lẽ dĩ nhiên Prusik-Parkin khó có thể thành công nếu hành động một mình. Y nhận được sự giúp đỡ của Mhilton Rimolo, 47 tuổi, kẻ đóng vai cháu trai bà Irene tới sống cùng để giúp đỡ người cô “ốm yếu” của mình. Cả hai đã cùng nhau đi nhận tiền phúc lợi, đến ngân hàng nộp đơn xin phá sản và tới nhiều cơ quan khác. Một ví dụ điển hình cho hành động liều lĩnh của bà Irene mạo danh và “ông cháu quý hóa” là vào ngày 29/4 vừa qua, chúng đã cùng nhau đi đổi bằng lái xe. Các nhà băng, tòa án, cơ quan liên bang, cơ quan thành phố đều bị lừa. Tuy nhiên Cơ quan chống các hoạt động lừa đảo của quận Brooklyn, New York thì không. Khi xuất hiện để thẩm vấn Irene Prusik hồi tháng 5 năm nay, họ đã được tiếp xúc với một phụ nữ “cao tuổi mặc váy đỏ, đeo kính đen sử dụng mặt nạ oxy”. Michael Vecchione, người lãnh đạo cơ quan trên cho biết Prusik-Parkin còn đội một chiếc khăn trùm đầu buộc choàng qua cổ để che đi “quả táo Adam” - phần yết hầu đàn ông. Tuy nhiên y vẫn để lộ ra đặc điểm giới của mình. “Hắn ta có đôi bàn tay khá to” – ông Vecchione nhớ lại. Và chính đặc điểm duy nhất này khiến Prusik-Parkin bị lộ. Ngôi nhà trên đại lộ số 6 Vụ đóng giả mẹ lấy tiền nhà nước có thể sẽ còn kéo dài hơn nếu cơ quan điều tra không nhận được tin báo từ nhân vật có tên Samir Chopra về một vụ lừa đảo khác có liên quan tới ngôi nhà trị giá 2,2 triệu USD mà Prusik-Parkin đang sống. Theo đó, hồi năm 1996, bà Irene Prusik đã nhượng lại ngôi nhà ở số 492 Đại lộ số 6, New York, cho con trai. Prusik-Parkin sau đó cầm cố ngôi nhà lấy 200.000 USD để đầu tư vào bất động sản song thất bại. Do y ngừng trả tiền vay nên ngân hàng đã thu nhà thế nợ và bán nó cho ông Samir Chopra vào năm 2003. Với hy vọng giữ lại được ngôi nhà, lúc này đã có giá trên 2,2 triệu USD, Prusik-Parkin đã đóng giả làm mẹ đẻ để đâm đơn kiện chính mình. Bà “Irene dỏm” nói rằng con trai đã làm giả giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà, qua đó khiến Chopra sẽ không thể mua ngôi nhà này. Năm ngoái, Prusik-Parkin đã thành công trong việc khôi phục quyền sở hữu ngôi nhà cho mẹ y. Hồi tháng 4 năm nay, y tiếp tục lại mang ngôi nhà đi thế chấp lấy khoảng 1 triệu USD. Cùng tháng đó, Chopra đã thuyết phục được tòa án Brooklyn rằng ngôi nhà là của ông. Đội điều tra lừa đảo quận Brooklyn tới tiếp xúc với gia đình Prusik đã phát hiện y trong lốt bà mẹ và vụ việc bị phanh phui. Nhà chức trách nói rằng khi bị bắt, Prusik-Parkin kêu lên: “Tôi đã ôm chặt lấy mẹ mình khi bà hấp hối và trút hơi thở cuối cùng. Vì thế, tôi chính là… mẹ tôi!". Được biết trong 6 năm lừa đảo, Prusik-Parkin đã thu được 115.000 USD tiền trợ cấp của mẹ. Mới đây, tòa đã khởi tố Prusik-Parkin với 47 tội danh khác nhau gồm giả mạo, trộm cắp hình ảnh người khác và âm mưu lừa đảo. Đồng phạm Mhilton Rimolo cũng bị buộc tội và cả hai có khả năng sẽ lãnh án tù lên tới 25 năm. Theo các chuyên gia, khi cuộc khủng hoảng kinh tế càng lúc càng trở nên trầm trọng, sẽ không hiếm những vụ lừa đảo kiểu này. Trước Prusik-Parkin, một người đàn ông có tên Herta Auslander cũng bị phát hiện đã lưu thi thể mẹ đẻ trong tủ lạnh để lấy tiền lương hưu của bà. Hai nhân vật khác ở California còn kỳ công hơn. Kathleen Allmond, 50 tuổi, và một đồng phạm đã chôn cất người mẹ mới qua đời trong sân sau của nhà riêng để nhận khoản tiền hưu trị giá 25.000 USD của bà. Chỉ khi người em trai Allmond tỏ ra nghi ngờ về sự vắng mặt của mẹ thì chuyện này mới được làm rõ. Trong một vụ khác, hai người đàn ông đã cố tìm cách rút khoản tiền hưu trị giá 355 USD trong tài khoản của người bạn mới qua đời. Khi được yêu cầu phải có sự hiện diện của chủ tài khoản mới được rút tiền, David Daloia và James O’Hare đã để xác người chết lên xe đẩy và đưa thẳng tới cơ quan phát lương hưu. Tuy nhiên không may cho cả hai, một viên cảnh sát đang ăn trưa ở gần cơ quan này nhanh chóng phát hiện ra Cintron đã chết và bắt giữ cả hai ông bạn xấu bụng. Theo Tường Linh (TT&VH)