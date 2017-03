Scotland: 7 ca tử vong liên quan đến thuốc lắc giả

Cảnh sát cho biết những viên thuốc lắc đang lưu hành tại Scotland có chứa các hóa chất độc hại với những ảnh hưởng có khả năng gây tử vong.



Trường hợp mới nhất là một cô gái 18 tuổi. Nạn nhân tử vong vào sáng ngày 9/7 tại thị trấn Alexandria, West Dunbartonshire.



Ba người bạn nam ở tuổi 18, 21 và 25 đã được đưa tới Bệnh viện Royal Alexandra. Các bác sĩ vẫn đang điều trị cho bệnh nhân 25 tuổi.



Trong những tuần gần đây đã có một sự gia tăng số lượng nạn nhân tử vong sau khi dùng một viên thuốc mà họ nghĩ là thuốc lắc. Phần lớn trong số này là những người ở độ tuổi 20.



Cảnh sát miền Tây Scotland đã xác định được những viên thuốc này có màu xanh lá cây và in hình một biểu tượng vương miện. Họ nói rằng một số viên thuốc đã được phát hiện có chứa một chất kích thích nguy hiểm được gọi là Methoxyamphetamine hay còn gọi là PMA.



Họ cũng cảnh báo về một viên thuốc màu trắng in biểu tượng Mitsubishi được phát hiện có chứa hóa chất 5IT hoặc AMT, và một viên thuốc màu vàng in biểu tượng ngôi sao.



Vào hôm 9/7, các quan chức ở miền bắc Scotland đã thu giữ một lượng lớn thuốc lắc giả tại một ngôi nhà ở thành phố Aberdeen. Những viên thuốc này cũng có màu xanh lá cây nhưng được in biểu tượng Heineken.





Theo Hùng Cường (DT/ foxnews)