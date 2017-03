Sếp "bự" mất chức vì bị vợ… tố tham nhũng

Thông tin được Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc (CNR) đăng tải. Theo đó, Zhai Feng, cựu chủ tịch phụ trách bán hàng của khu vực Trung Quốc của tập đoàn Proctor & Gamble (P&G) đã phải nộp đơn xin từ chức hồi cuối năm ngoái sau khi bị chính vợ tố cáo với lãnh đạo tập đoàn tại Mỹ.



Theo CNR, có vẻ như vợ của ông Zhai đã quyết định đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của chồng sau một cuộc tranh cãi về chuyện gia đình.



Hai tháng sau khi Zhai Feng phải ra đi, mới đây, đến lượt Richard Chen, chủ tịch trung tâm nghiên cứu và phát triển của P&G Bắc Kinh cũng từ nhiệm “vì lí do cá nhân”.



Có thông tin cho rằng, ông Chen, một tiến sỹ từng làm việc tại tập đoàn mỹ phẩm Olay của Mỹ, đã từ bỏ P&G do bất đồng về ngân sách dành cho nghiên cứu. Tuy nhiên việc ông từ chức gần sát với thời điểm ông Zhai ra đi làm dấy lên tin đồn về sự liên hệ giữa hai người.



Một nhân viên tại P&G khẳng định với CNR rằng tham nhũng rất dễ xảy ra tại bộ phận tiếp thị do họ được giao ngân sách lớn và được lại quả từ các công ty quảng cáo sau các chiến dịch tiếp thị và truyền thông. Việc thiếu sự giám sát dẫn tới tâm lý rằng nếu họ không bỏ túi riêng thì ai đó cũng sẽ làm vậy. .





Theo Thanh Tùng (DT/ Want China Times)