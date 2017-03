“Siêu cớm” Mỹ sẽ tới London để chống tội phạm

Cảnh sát Bill Bratton. (Nguồn: Getty Images)



Theo Trà My (Vietnam+)



Tờ The Times đưa tin chính phủ Anh đang rất muốn có được sự phục vụ của "siêu cớm" Bill Bratton để giảm số các vụ tội phạm tại London.Tờ The Times dẫn lời cảnh sát Bill Bratton cho biết: "Những gì tôi làm ở hai sở cảnh sát tại Mỹ đã có tác động tới thế giới và đó là một phần trong sự quan tâm của tôi với công việc tại Anh."Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May dự kiến sẽ thông báo những kế hoạch, qua đó dỡ bỏ trở ngại cho phép người nước ngoài có thể đảm nhận vị trí cảnh sát trưởng ở Anh.Ông Bill Bratton cho biết thêm: "Ý tưởng sang Anh làm việc thu hút tôi vì tôi quan tâm tới những điều kiện mà cảnh sát London có được. Không chỉ bảo vệ thành phố, họ còn bảo đảm an ninh cho gia đình Hoàng gia cũng như những nhiệm vụ chống khủng bố."Ông Bratton đã được Thủ tướng Anh David Cameron nhắm đến cho vị trí cấp cao nhất ở Sở Cảnh sát London sau những vụ bạo động đẫm máu hồi năm 2011.