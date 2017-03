Singapore ngột ngạt trong khói mù

Ô nhiễm không khí không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, mà còn khiến kinh tế Singapore đi xuống. Ảnh: Reuters







Tấm biển thông báo "Mọi loại khẩu trang đều đã hết hàng" tại một nhà thuốc ở Singapore. Ảnh: Reuters



Theo Quỳnh Hoa (VNE)



Sương mù dày đặc, dòng người vội vã và khẩu trang kín mít, những hình ảnh dường như chỉ xuất hiện ở những thành phố nổi tiếng về ô nhiễm, lại đang hiện hữu ở Singapore, nơi nổi tiếng là trong lành và sạch sẽ bậc nhất thế giới.Tình trạng này không chỉ xảy ra ở Singapore, mà còn xuất hiện tại Malaysia, do khói từ hơn 100 đám cháy rừng ở quốc gia láng giềng Indonesia bay sang.Bộ Y tế Singapore tuần này khuyến cáo, người dân nên hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của đám cháy tới sức khỏe."Tôi định sẽ tận hưởng thời gian ở Singapore trong các khu nghỉ dưỡng xanh, nhưng kế hoạch đã bị đảo lộn và tôi chỉ có thể ở yên trong phòng", Wendy McDonald, một khách du lịch người Anh, nói sau một cơn ho."Tôi thực sự rất lo lắng. Không thể để bọn trẻ tiếp xúc với bầu không khí này", McDonald, người tới Singapore cùng cả gia đình, nói trong cuộc phỏng vấn với CNBC.Theo các chuyên gia, tình trạng ô nhiễm nếu tiếp tục sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng cho nền kinh tế đất nước, vốn đang phải vật lộn với tốc độ tăng trưởng chậm và mức lạm phát cao."Nền kinh tế bị tác động không ít", Vishnu Varathan, một chuyên gia về kinh tế thị trường tại Ngân hàng Mizuho, cho hay.Theo ông Varathan, ngành du lịch sẽ bị thiệt hại nhiều nhất, bởi nó phụ thuộc vào tình hình trong nước hơn là các hoạt động xuất khẩu, tiếp sau đó là lĩnh vực bán lẻ."Doanh số từ bán lẻ đang giảm mạnh, ngay cả khi thành phố đang trong một đợt hạ giá cực lớn", Lau Chuen Wei, Giám đốc Hiệp hội Bán lẻ Singapore, nói.Nhiều công ty cũng buộc phải hạn chế việc kinh doanh của họ do tác động của ô nhiễm không khí. Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh McDonald đã ngừng cung cấp dịch vụ chuyển phát đồ ăn, trong khi hàng loạt các tiệm cà phê và nhà hàng phải đóng cửa trước khuyến cáo nên hạn chế đi lại của chính phủ.Tuy nhiên, áp lực từ ô nhiễm không khí dường như lại là vận may cho các nhà sản xuất và cung ứng khẩu trang, mắt kính và máy lọc khí, thậm chí còn dẫn tới cháy hàng ở một số nơi."Tôi đã phải qua tới 6 cửa hàng mới mua được mấy chiếc khẩu trang", Vipin Ghelani, một công dân của thành phố nói."Thậm chí mấy nhà thuốc lớn như Guardian và Watsons cũng bị cháy hàng", anh nói thêm.