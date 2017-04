Sinh viên Ấn Độ giảm du học Úc

Với Úc, đây là một thông tin đáng lo ngại cho mùa tuyển sinh năm sau, trong lúc kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng vì suy thoái. Ngành giáo dục sau đại học của Úc thu về trung bình 13 tỉ USD mỗi năm từ các sinh viên du học đến nước này. Theo báo The Age, năm học tính đến tháng 6.2009 Úc có 467.407 sinh viên quốc tế đang học, tăng 20% so cùng kỳ năm trước, trong đó sinh viên Ấn Độ là 89.500 người, tăng 38% so cùng kỳ.