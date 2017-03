Sinh viên biểu tình tại Anh đụng độ với cảnh sát

Một nhóm người quá khích đã tấn công một chiếc xe 16 chỗ của cảnh sát đỗ ngay gần trụ sở Bộ Ngoại giao Anh, đập phá cửa kính và dán đầy băngrôn, khẩu hiệu phản đối tăng học phí.



Trong khi đó, một nhóm quá khích khác cố trèo tường để xông vào trụ sở Bộ Quốc phòng. Những nhóm quá khích này đã đụng độ với lực lượng cảnh sát. Kết quả là 32 người bị bắt giữ và 17 cảnh sát bị thương, trong đó có hai sỹ quan bị thương nặng.



Cuộc biểu tình lần này được cho là có quy mô lớn hơn nhiều so với cuộc biểu tình cách đây khoảng 2 tuần, với số người tham gia ước tính lên đến vài chục nghìn người. Được sự vận động của các nhóm “hành động vì giáo dục” và nhóm “đấu tranh cho việc làm của giới trẻ,” tham gia cuộc biểu tình này không chỉ có sinh viên, mà cả nhiều học sinh phổ thông, phụ huynh, giáo viên và nhân viên các trường học.



Sinh viên nhiều trường đại học ở các hạt khác thuộc vùng England, như Birmingham và Manchester, và xứ Wales cũng tiến hành biểu tình ngay tại trường.



Làn sóng phản đối trong sinh viên Anh bùng phát sau khi Chính phủ liên minh của Thủ tướng David Cameron công bố kế hoạch tăng gấp đôi học phí tại các trường đại học kể từ năm 2012. Thậm chí một số trường có thể thu học phí cao gần gấp 3 lần so với hiện nay, lên tới 9.000 bảng (gần 300 triệu đồng)/năm.



Trong cuộc biểu tình hôm 10/11, đã có hơn 60 sinh viên bị bắt và hàng chục người bị thương trong các vụ va chạm giữa các nhóm biểu tình với cảnh sát.



Cùng ngày, tại Italy, hàng nghìn sinh viên cũng đã đổ ra các đường phố ở thủ đô Rome để tham gia cuộc tuần hành phản đối kế hoạch cải cách hệ thống giáo dục của chính phủ, theo đó ngân sách dành cho giáo dục sẽ bị cắt giảm đáng kể.



Hơn 10 người đã bị thương trong các vụ đụng độ giữa cảnh sát và sinh viên sau khi những người biểu tình bị lực lượng an ninh ngăn không cho xông vào trụ sở Thượng viện.





(TTXVN/Vietnam+)