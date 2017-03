Sinh viên Hàn ngày càng "nhẹ dạ"

Thường thì nhiều sinh viên nhẹ dạ tới gặp thầy bói là muốn biết xem khi nào sẽ gặp được ‘một nửa’ của mình và để được giải đáp vô vàn những vấn đề không tên khác nữa.



Song Kim Yu-sun – sinh viên năm cuối Đại học Hàn Quốc cùng với bạn bè của cô lại tới gặp thầy bói với một thái độ hoàn toàn nghiêm túc, bởi họ sẽ tốt nghiệp trong 6 tháng nữa và sẽ phải đi tìm việc làm trong tình trạng tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục như hiện nay.



Kim chia sẻ: “Có thể một số sinh viên đi xem bói chỉ để cho vui. Song tôi và bạn bè của tôi thì hoàn toàn nghiêm túc bởi chúng tôi thực sự lo lắng cho tương lai của mình. Tôi cùng những người bạn của mình tới nói chuyện với thầy bói vì chúng tôi muốn biết tương lai của mình sẽ như thế nào, đặc biệt là vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp”.



Trường hợp của Kim không phải là hy hữu. Ngày càng có nhiều sinh viên đại học muốn biết về công việc tương lai của mình và những vấn đề khác trong cuộc sống của họ.



Albamon –người cung cấp thông tin về việc làm online đã điều tra 878 sinh viên đại học trên khắp cả nước vào đầu tháng này và nhận thấy 68% người được hỏi nói rằng họ có tìm đến thầy bói ít nhất một lần trong năm nay, so với 52% vào năm ngoái.



Đặc biệt là các nam sinh viên cũng ngày càng quan tâm hơn tới việc bói toán, với 60% sinh viên nam tìm tới thầy bói để biết trước tương lai trong năm nay so với 35% vào năm ngoái.



Ở sinh viên nữ, con số đó tăng từ 59% tới 73%.



Khoảng 81% người được hỏi nói rằng việc gặp thầy bói ít nhất một lần trong năm nay là thực sự cần thiết.



Khi được hỏi về việc khi nào thì họ muốn đi xem bói nhất, 32% trả lời rằng họ tới gặp thầy bói khi thấy tương lai của mình không rõ ràng. 19% cho rằng là do công việc tương lai, 18% nói rằng do gặp vấn đề về các mối quan hệ.



Có 11% nói rằng họ muốn đi xem bói khi gặp những giấc mơ không bình thường.



“Bói toán đang trở thành một điều rất phổ biến đối với nhiều sinh viên, trong đó có cả những sinh viên nam, bởi ngày càng nhiều sinh viên lo lắng về tương lai của họ khi mà cuộc cạnh tranh việc làm ngày càng gay gắt, giá nhà tăng cao và các vấn đề khó khăn khác đang nảy sinh. Họ muốn biết chút ít về tương lai của mình để có thể chuẩn bị được tốt hơn.” – ông Albamon nói.



Cuộc điều tra cũng cho thấy 12% người được hỏi nói rằng họ tới gặp thầy bói thường xuyên trong năm nay, tăng 6% so với năm ngoái. Khi được hỏi về việc bói toán có giúp họ giải quyết các vấn đề của mình không, 49% nói rằng họ cảm thấy bớt căng thẳng hơn sau khi gặp thầy bói và 13% nói rằng bói toán giúp họ tìm được hướng giải quyết các vấn đề của mình.



Tuy nhiên, gần 20% cho biết bói toán không giúp họ giải quyết các vấn đề, mà còn làm họ cảm thấy tồi tệ hơn.





Theo Nguyễn Thảo (VNN/ Korea Times)