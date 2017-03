Sinh viên làm việc ở nước ngoài sẽ phải trả thuế

Theo đề nghị của một ủy ban trong Quốc hội nước này đưa ra cho Bộ Phát triển nguồn nhân lực, do các tổ chức giáo dục lớn của Ấn Độ đều thường xuyên nhận nhiều trợ cấp từ chính phủ để đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, nếu để sinh viên tự do ra nước ngoài làm việc thì thật "phí" tiền đã bỏ ra nên phải áp dụng loại thuế mang tên "thuế tốt nghiệp" hay "thuế ra đi" để bù đắp lại. Tuy nhiên, đề nghị trên có thành hiện thực hay không còn phải đợi Bộ Tài chính và Ủy ban phụ trách các vấn đề trợ cấp đại học của nước này thông qua nữa! (Theo Times of India).