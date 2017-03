Snowden bí mật gặp cựu quan chức Mỹ

Thông tin trên được hãng tin Nga RIA Novosti ngày 10-10 dẫn lời của WikiLeaks cho biết. Cuộc gặp gỡ các quan chức từng công tác tại Cục Tình báo Trung ương (CIA), Cục An ninh Quốc gia (NSA), Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Tư pháp và người đại diện cho WikiLeaks Sarah Harrison diễn ra tại thủ đô Moscow hôm 9-10. Sau đó, những người này hết lời khen ngợi con người cũng như hành động của Snowden với kênh truyền hình Russia Today sau buổi gặp mặt trên.



Nhóm người này nói rằng cựu nhân viên tình báo Snowden “trông thật tuyệt vời. Anh ấy thu hút, thông minh, hài hước”. Dưới mắt họ, Snowden là “người đặc biệt” và tin rằng những gì Snowden đã làm là đúng đắn. Cựu chuyên gia phân tích của CIA Ray McGovern nói: “Anh ấy tin vào việc làm của mình. Anh ấy không hề hối tiếc và sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì trong tương lai”.

Những cựu quan chức an ninh Mỹ trao đổi tại cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình The Russia Today tại Moscow ngày 10-10. Ảnh: THE RUSSIA TODAY

Bên cạnh đó, Snowden được trao giải thưởng Sam Adams vì “sự trọn vẹn trong tình báo” tại Moscow. Giải thưởng thường niên này được trao cho những người hoạt động trong cộng đồng tình báo, dám đứng lên tố cáo điều sai trái. Người đoạt giải trước đây bao gồm người sáng lập Wikileaks Julian Assange và cựu phiên dịch viên của tình báo Anh Katharine Gun. Katharine Gun tiết lộ thông tin cho thấy Mỹ đã hành động bất hợp pháp trong việc thúc đẩy cuộc tấn công Iraq năm 2003.



Trong khi đó, phát biểu trước các phóng viên tại Moscow ngày 10-10, cha của Snowden nghĩ rằng con trai của ông xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình. “Tôi hiểu con trai mình. Nó yêu đất nước của nó” – cha Snowden nói. Luật sư Anatoly Kucheren tin tưởng Snowden sẽ tìm được công việc lương cao, đồng thời tiết lộ anh đã có bạn gái.

Theo H.Bình (NLĐO / RIA Novosti, CNN)