Snowden có thể phải vào trung tâm tị nạn

Edward Snowden, cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Ảnh chụp màn hình: The Guardian

Olga Kirillova, người đứng đầu Cơ quan Nhập cư Liên bang Nga (FMS) hôm qua cho biết không có cơ sở tị nạn nào thích hợp ở thủ đô Moscow. Radio Free Europe dẫn lời bà cũng xác nhận rằng "để bảo vệ an toàn cho anh ta", các nhân viên vẫn canh gác Snowden trong khu vực quá cảnh ở sân bay Sheremetyevo, tại Moscow.

Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Y Tế Nga cho biết Snowden vẫn chưa nộp đơn xin kiểm tra sức khỏe, một điều kiện cần thiết trong thủ tục xin tị nạn tạm thời.

Vladimir Volokh, lãnh đạo Hội đồng Công cộng của FMS hôm 28/7 cho biết ông không tin rằng Snowden sẽ an toàn khi tự do di chuyển ở Nga nếu được cho tị nạn. "Tôi nghĩ bản thân ông Snowden cũng muốn ở khu vực quá cảnh hoặc một địa điểm khác do FMS chấp thuận, nơi an ninh được đảm bảo và sinh mệnh của ông ta được bảo toàn", Volokh nói.

Volokh cũng giải thích về quy trình nộp đơn xin tị nạn tạm thời. Sau khi đơn xin tị nạn chính trị được trình lên, "trong vòng 5 ngày làm việc, giới chức sẽ đưa ra quyết định xem liệu có cân nhắc nó hay không. Ngoài một lời xác nhận, ông Snowden cũng sẽ nhận được một tài liệu để chứng minh rằng đơn của ông đang được xem xét, tài liệu này về cơ bản là một hộ chiếu tạm thời, một chứng minh thư... Nó là một loại giấy tờ để nhận dạng một công dân nước ngoài trên lãnh thổ Liên bang Nga trong quá trình nộp đơn".

Volokh nói các quan chức nhập cư vẫn đang xác định danh tính của Snowden, bởi hộ chiếu Mỹ của anh đã bị hủy và "chúng tôi chỉ biết ông ấy là Edward Snowden dựa vào tuyên bố từ phía ông".

Snowden đang bị chính quyền Mỹ truy nã do tiết lộ về chương trình theo dõi điện tử tuyệt mật, có quy mô lớn của nước này. Anh đã sống ở khu quá cảnh của sân bay Sheremetyevo kể từ ngày 23/6.

Theo Trọng Giáp (VNE)