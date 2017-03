Số người bị mắc bại liệt ngày càng tăng ở Angola

Người phát ngôn của WHO về công tác thanh toán bệnh bại liệt thế giới Sona Bari cho biết bệnh bại liệt đang tái phát ở Angola, đồng thời cảnh báo nguy cơ lây lan cao của căn bệnh này ở châu Phi trong thời gian tới, nhất là các nước láng giềng với Angola.



Từ năm 2008 đến nay, số người bị bệnh bại liệt ở Angola đã tăng lên 82 trường hợp và hiện Cộng hòa Congo cũng đã có 15 trường hợp bị bệnh.



Từ năm 1988, WHO, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Rotary quốc tế và Trung tâm Kiểm soát và phòng trừ bệnh dịch của Mỹ đã phối hợp nỗ lực thanh toán căn bệnh này, đến nay chỉ còn Afghanistan, Ấn Độ, Nigeria và Pakistan chưa thanh toán dứt điểm được căn bệnh này.



Để đối phó với bệnh bại liệt tái phát ở Angola, WHO đã cung cấp vắcxin phòng bại liệt và phối hợp với chính phủ nước này tiến hành chương trình quốc gia uống vắcxin phòng bại liệt, đặt mục tiêu đến cuối năm 2010 sẽ có 5,6 triệu trẻ em dưới năm tuổi tại Angola được uống vắcxin phòng bệnh.



Theo các chuyên gia y tế, bệnh bại liệt chỉ có thể ngăn chặn được nếu trẻ sơ sinh được uống vắcxin phòng bệnh./.





