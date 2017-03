Số người chết vì nổ mỏ than Trung Quốc tăng lên 104

Nhân viên cứu hộ chuẩn bị vào hầm để tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Xinhua.



Theo Minh Long ( VNE)



Theo Xinhua, chính quyền địa phương công bố số người chết là 87 tính tới sáng qua. Nhưng trong ngày hôm nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm nhiều thi thể nữa. Phát biểu trên đài truyền hình trung ương, ông Luo Lin, lãnh đạo Cục An toàn lao động Trung Quốc, cho hay tình trạng quản lý lỏng lẻo là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn."Hệ thống bảo đảm an toàn lao động của mỏ không hề hoạt động. Họ không tích cực kiểm tra mỏ để có thể phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn. Vụ nổ là hậu quả của sự vô trách nhiệm trong quản lý", ông Luo nói.Theo AP, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm 4 nạn nhân còn lại trong điều kiện khí độc tràn ngập hầm mỏ. Trong khi đó, thân nhân của các công nhân tập trung tại văn phòng của công ty mỏ Longmei để chất vấn ban lãnh đạo công ty về vụ nổ.Vụ nổ xảy ra khi 528 công nhân đang làm việc dưới mỏ than Xinxing vào khoảng 2h30 sáng 21/11. Theo Xinhua, mỏ than cách mặt đất 500 m và thuộc quyền sở hữu của Longmei - một tập đoàn nhà nước. Cục An toàn lao động Trung Quốc cho hay 418 người may mắn thoát nạn ngay sau vụ nổ. Khoảng 310 nhân viên cứu hộ liên tục làm việc trong điều kiện thời tiết giá lạnh để tìm kiếm những công nhân mắc kẹt.AP cho biết, mỏ than Xinxing đã hoạt động gần 100 năm. Đây là vụ tai nạn hầm mỏ tồi tệ nhất tại Trung Quốc trong hai năm qua. Một quan chức của công ty tiết lộ rằng giám đốc, phó giám đốc và kỹ sư trưởng của mỏ đã bị đuổi việc.