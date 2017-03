Sơ tán khách khẩn cấp khỏi tượng Nữ thần Tự do

Người phát ngôn Công viên Quốc gia cảng New York cho biết khói bắt đầu thoát ra từ động cơ của thang máy.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố đã tới hiện trường và khoảng 1 giờ sau đó, khi công việc thu dọn vệ sinh kết thúc, tượng Nữ thần Tự do đã mở cửa đón khách trở lại.

Tượng Nữ thần Tự do. Nguồn: Internet

Sau vụ tấn công khủng bố 11/9/2001, vì lý do an ninh, chính quyền thành phố đã quyết định tạm thời đóng cửa tượng Nữ thần Tự do.

Năm 2004, phòng bảo tàng và đài quát sát ở tầng thấp của công trình kiến trúc nổi tiếng nhất New York này đã mở cửa trở lại. Và một năm trước đây, khu vực nằm trên đỉnh tượng Nữ thần Tự do cũng bắt đầu đón du khách lên tham quan sau gần một thập kỷ đóng cửa.

Tượng Nữ thần Tự do là món quà mà người Pháp tặng cho nước Mỹ vào năm 1886 và đã nhanh chóng trở thành một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất nước Mỹ. Ước tính hàng năm có hàng triệu du khách tới đây tham quan.

Được coi là biểu tượng của tự do và dân chủ và nằm ở một vị trí nổi bật của thành phố, Tượng Nữ thần Tự do là một trong những điểm mà hàng triệu người nhập cư nhìn thấy đầu tiên khi vào cảng New York trong những thế kỷ 19 và 20.

