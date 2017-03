Sớm đưa các cô gái Việt trong vụ đẻ thuê về nước

Phát biểu trong chuyến thăm hỏi động viên và tặng quà 13 cô gái ở khu lánh nạn thuộc Trung tâm bảo vệ và phát triển nghề nghiệp Kredtrakarn (tỉnh Nonthaburi) ngày 26/2, Tham tán Bùi Đình Chăm nói: “Đại sứ quán sẽ giúp làm tất cả các thủ tục, giấy tờ cần thiết nhằm giúp các em đó, đồng thời yêu cầu những cơ quan các cơ quan có trách nhiệm của Thái Lan giải quyết vụ việc liên quan để có thể sớm đưa các em về nước.”



Theo ông Bùi Đình Chăm và Bí thư thứ nhất phụ trách về vấn đề công dân Đại sứ quán Việt Nam Phạm Minh Tuấn, phía Thái Lan xem các cô gái kể trên như là các nạn nhân cần giúp đỡ.



Vào thứ Hai tuần tới, các đại diện của Đại sứ quán Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người và một số cơ quan khác của Thái Lan sẽ họp để bàn thảo về cách thức giải quyết vụ việc.



Tại cuộc gặp gỡ, nét mặt của các cô gái đã bớt lo âu hoảng hốt hơn so với vài hôm đầu và được các thành viên trong đoàn đến thăm cho mượn điện thoại để thông báo về với gia đình. Bước đầu có ít nhất 7/13 cô gái mong muốn được Đại sứ quán và phía Thái Lan giúp đỡ lấy lại tài sản hay tiền nong để có thể về nước sớm nhất.



Vào buổi chiều, đoàn của Đại sứ quán đã đến bệnh viện tư nhân Seriruk ở gần đường Ramkhanghaeng để hỏi thăm cô gái X.Y., người mới sinh non cách đây mấy ngày. Sau đó sản phụ này đã được chuyển về Trung tâm Kredtrakarn.



Kể từ ngày phát hiện và cùng phối hợp để giúp giải cứu những cô gái này, các thành viên của mạng lưới Link Việt và một số tình nguyện viên của Việt Nam ở Bangkok đã tận tình giúp đỡ, động viên, thăm hỏi họ.



Bà Pennapa Inthrachai, nhà họat động xã hội vừa được giao nhiệm vụ chăm sóc các cô gái Việt Nam tại trung tâm, đã cảm ơn đoàn đến thăm và tìm hiểu tâm tư của các cô, giúp giải tỏa tâm lý lo sợ và giúp trung tâm dễ dàng hỗ trợ họ.



Bà cũng cho biết trung tâm sẽ lưu ý điều chỉnh cách nấu ăn để giúp đảm bảo những món ăn đủ dinh dưỡng và phù hợp với khẩu vị của các cô gái./.





Theo T.N. Tiến/Bangkok (Vietnam+)