Somalia ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều khu vực ở thủ đô

Theo sắc lệnh trên, tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực trong vòng ba tháng tại các khu vực ở thủ đô Mogadishu mà lực lượng phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab đã rút đi hồi tuần trước sau các cuộc giao tranh ác liệt với lực lượng chính phủ và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AU). Trước đó, chính quyền Somalia đã cảnh báo người dân về khả năng các khu vực trên còn nhiều quả mìn do phiến quân Hồi giáo cài lại.



Tổng thống Sharif Ahmed cũng áp đặt tình trạng khẩn cấp tại các trại dành cho người tị nạn ở Mogadishu nhằm đảm bảo an ninh sau khi xảy ra các vụ đụng độ đẫm máu tại các trại tị nạn hồi đầu tháng này.Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết 18 người đang được chữa trị tại các bệnh viện ở Somalia đã được xác định dương tính với khuẩn tả và dịch tả ở thủ đô Mogadishu ngày càng nghiêm trọng.



Theo WHO, từ đầu năm đến nay, hơn 4.000 ca bệnh tả đã được ghi nhận tại bệnh viện Banadir ở Mogadishu, trong đó 75% là trẻ em. WHO cho biết tổ chức này đã phân phối những bộ vật dụng y tế và thuốc men tới các khu vực bị ảnh hưởng ở Somalia đủ để chữa trị cho gần 2.000 người bị bệnh tả nặng.



Theo TTX (SGGP)