Somalia duy trì an ninh phục vụ công tác cứu trợ

Người dân Somalia chờ nhận lương thực cứu trợ

tại trại tị nạn ở ngoại ô Mogadishu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)



Chiến dịch này nhằm thiết lập các tuyến giao thông và khu vực an toàn để hỗ trợ cộng đồng quốc tế triển khai công tác cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân đang bị chết đói ở quốc gia Đông Phi này.Theo người phát ngôn AMISOM, ông Paddy Ankunda, các cuộc giao tranh ở thủ đô Mogadishu từ ngày 4/8 đã khiến ít nhất 10 phiến quân và 2 binh sỹ chính phủ thiệt mạng, 27 dân thường bị thương.Giao tranh xảy ra trong bối cảnh AMISOM và quân đội Somalia đang cố gắng thiết lập các khu vực và tuyến đường đảm bảo an ninh cho công tác cứu trợ; đồng thời ngăn chặn tình trạng phiến quân cướp phá hàng cứu trợ của các tổ chức nhân đạo Liên hợp quốc cũng như cộng đồng quốc tế.Ngày 3/8, Chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc (WFP) bắt đầu triển khai công tác cứu trợ lương thực khẩn cấp bằng đường hàng không tới thủ đô Mogadishu, nơi hiện có hàng chục nghìn trẻ em và người lớn đang có nguy cơ bị chết đói do tình trạng hạn hán kéo dài.Trong thông tin mới nhất, ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi một nhóm người có vũ trang xả súng vào trại tị nạn Badbado ở Tây Nam thủ đô Mogadishu. Đây là một trong những trại tị nạn lớn nhất thủ đô với hàng nghìn người đang lánh nạn.