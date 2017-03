Somalia ký hiệp định ngừng bắn

Hiệp định có hiệu lực từ ngày 5-11, mở đường cho quân đội Ethiopia rút khỏi Somalia vào đầu năm tới. Hiệp định quy định lịch trình rút quân như sau: Từ 21-11, quân đội Ethiopia rút dần khỏi một số thành phố và thủ đô Mogadishu; trong vòng 120 ngày sẽ rút hết khỏi lãnh thổ Somalia.

Theo hiệp định, hai bên sẽ thành lập lực lượng cảnh sát gồm 10.000 người phụ trách bảo đảm hòa bình và an ninh. Chi phí sẽ do LHQ chi trả. Từ nay đến khi lực lượng này hoạt động, nhiệm vụ duy trì an ninh sẽ do lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi ở Somalia đảm trách.

Hồi tháng 6, hai bên đã đồng ý ngưng bắn nhưng không bên nào xem trọng.

Nội chiến ở Somalia xảy ra từ năm 1991 làm 0,3 triệu người chết (ảnh).