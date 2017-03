Sống ở Mỹ thời giá cả leo thang

Nhiều người dân Mỹ nghĩ rằng đã đến thời các giếng dầu bắt đầu cạn và kinh tế thế giới đã đi vào con đường suy thoái. Họ chọn giải pháp quay về nông thôn sống đời khổ hạnh, có chi dùng nấy. Một số khác lo thủ sẵn súng đạn để lỡ có ai đói làm bậy thì có cái để thủ thân. Mấy năm trước, bà Kathleen Breault, 50 tuổi, sống ở bang New York cần đi đâu cũng lái xe hơi, ăn thì vào nhà hàng McDonald’s, đi mua sắm toàn ở trung tâm thương mại. Bây giờ bà đã lên kế hoạch rút lui khỏi xã hội tiêu dùng, chỉ dùng xe riêng đi nửa chặng, ăn uống toàn hàng nội địa, vứt thẻ tín dụng, truyền hình và bắt đầu xài bếp nấu củi. Những người sống lối sống như bà Kathleen Breault hiện nay ngày một đông. Mấy tháng nay, chị Lynn-Marie cùng với chồng cặm cụi trồng một vườn cây ăn trái và dựng nhà kính có hệ thống tưới tiêu riêng biệt. Bây giờ vợ chồng chị bắt đầu nuôi gà và heo. Hai vợ chồng hy vọng từ nay đến năm 2012, toàn bộ nhu cầu điện đóm trong nhà sẽ do các tấm pin mặt trời cung cấp; sữa, thịt, rau cải đều do họ tự nuôi trồng.