Sống sót sau 100 giờ bị chôn vùi

Imdat được các nhân viên cứu hộ đưa ra ngoài sau bốn ngày bị chôn vùi - Ảnh: Reuters

Một nhóm cứu hộ của quân đội từ Azerbaijan đã đến được chỗ của Imdat Padak sau khi đào bới rất sâu trong đống đổ nát của một khu căn hộ chung cư bị đổ sập hoàn toàn tại Ercis trong hơn hai ngày trời, Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anatolia cho biết.

Được nhìn thấy lại bầu trời sau hơn 100 giờ bị chôn sống, Imdat đã được nhân viên y tế đưa ra cáng vào xe cứu thương đến thẳng bệnh viện trong tiếng vỗ tay như sấm dậy của những người tham gia cuộc giải cứu.

Tổng số người thiệt mạng do trận động đất 7,2 độ Richter đã lên tới con số 534, theo thông báo của nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27-10, trong khi những nỗ lực cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do tình trạng thời tiết giá lạnh ở gần 0 độ C. Hiện nhiều người sống sót nhưng mất nhà cửa buộc phải ngủ ngoài trời vì thiếu lều bạt và chỗ trú ẩn.

Hãng tin Trung Đông Al Jazeera dẫn lời Cơ quan thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ nói 185 người đã được cứu sống khỏi những tòa nhà sụp đổ kể từ khi trận động đất xảy ra. Tuy nhiên, các quan chức bị chỉ trích đã phản ứng quá chậm chạp với thiên tai. Al Jazeera nói đã có tin đồn về tình trạng ăn chặn hàng cứu trợ và cướp bóc ở Ercis và Van, những thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

“Mọi người đều bị bệnh và bị ướt. Chúng tôi đã xếp hàng đợi bốn ngày như thế này mà vẫn không có gì. Khi tới lượt chúng tôi thì họ nói đã hết hàng - Fetih Zengin, một nhân viên bất động sản đã mất nhà vì động đất ở Ercis, nói - Chúng tôi ngủ dưới những mái che bằng nhựa dựng trên những tấm bìa cáctông. Gia đình tôi có 10 trẻ nhỏ, chúng đều bị bệnh. Chúng tôi cần lều bạt, tuyết sắp sửa rơi. Đây là một thảm họa thật sự”.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 26-10 thừa nhận chính phủ đã phản ứng có phần chậm chạp. “Chúng tôi thừa nhận lúc đầu chúng tôi đã thất bại, trong 24 giờ đầu tiên. Chúng tôi ý thức được những sai sót, nhưng sai lầm vẫn thường xảy ra trong các sự cố như thế này”, ông nói.

Trong khi đó, cứu trợ quốc tế lúc này mới bắt đầu đến được với vùng bị thiên tai khi Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải yêu cầu sự hỗ trợ từ 30 quốc gia, bao gồm cả Israel, nước đang có quan hệ căng thẳng với Ankara. Những chuyến hàng cứu trợ đầu tiên đến từ Pháp, Ukraine và Israel vào tối 27-10, mang theo thiết bị nhà lắp ghép và các container có thể dùng làm nơi ở. Bà Theresa May, bộ trưởng an ninh nội địa Anh đang thăm Thổ Nhĩ Kỳ, nói London sẽ gửi ngay sang 1.144 lều bạt dùng cho mùa đông.

Một người phát ngôn của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về hợp tác các vấn đề con người (OCHA) nói Ezurum, một thành phố cách Ercis 260km về phía tây bắc, sẽ được dùng làm trạm trung chuyển quốc tế cho hàng cứu hộ.

Trận động đất ngày 23-10 ở Thổ Nhĩ Kỳ là trận động đất mạnh nhất kể từ trận động đất kép năm 1999 ở miền tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ khiến hơn 20.000 người thiệt mạng.

Theo Hải Minh (TTO)