Sóng thần từ Nhật Bản tấn công quần đảo Hawaii

Sóng thần tàn phá ở Nhật Bản sau khi xảy ra động đất

Theo những tin tức ban đầu do hãng tin AP cung cấp, do được chuẩn bị và sơ tán kỹ lưỡng nên tác động ban đầu của những cơn sóng thần vào các hòn đảo trên quần đảo Hawaii chưa bị thiệt hại nhiều.Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết đảo Kauai là hòn đảo đầu tiên ở Hawaii bị sóng thần tấn công trước khi nó quét qua toàn bộ các hòn đảo.Trước đó, các chuyên gia động đất đã cảnh báo rằng Hawaii có thể sẽ phải hứng chịu các cơn sóng thần với độ cao lên đến 2 mét. Tuy nhiên, điều này đã may mắn chưa xảy ra.Trước đó nhiều giờ, người dân địa phương đã được lệnh di tản sâu vào các khu vực trong đất liền đề tránh thảm hoạ. Các du khách cũng phải di tản và tập trung trên các tầng cao của những khách sạn và nhà nghỉ để đề phòng bất trắc.Trên các tuyến đường và bãi biển đều vắng tanh bóng người do người dân và du khách nhận thức được sự nguy hiểm của những “hung thần” xuất hiện từ đại dương.Trong lúc đó, sóng thần cũng đã tấn công vào các quốc gia như Indonesia và Phillipines nhưng tác động của chúng không đủ mạnh để tàn phá và gây thiệt hại tới đời sống và sinh hoạt của người dân ở các quốc gia này bằng tại Nhật Bản.