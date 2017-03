Sri Lanka: Nhiều thường dân kẹt trong vùng chiến sự

Quân chính phủ tuyên bố đã kiểm soát được toàn bộ vùng chiến sự 13 km2 và đang tấn công vào nơi trú ẩn cuối cùng của LTTE.

Tối 22-4, Hội đồng Bảo an LHQ đã mở cuộc họp không chính thức để nghe Phó Tổng Thư ký LHQ Vijay Nambiar báo cáo kết quả chuyến công tác đặc biệt đến Sri Lanka vừa qua và nghe đại sứ-trưởng phái đoàn đại diện thường trực Sri Lanka tại LHQ thông báo tình hình nhân đạo tại vùng Bắc Sri Lanka.

Hội đồng Bảo an yêu cầu chính phủ Sri Lanka tuân theo luật pháp quốc tế, ngừng tấn công để dân thường có đủ thời gian rời khỏi vùng chiến sự (ảnh) và cho phép các tổ chức cứu trợ quốc tế vào giúp đỡ người chạy loạn. Hội đồng Bảo an cũng yêu cầu LTTE đầu hàng.

Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Lê Lương Minh - Trưởng đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an hoan nghênh việc trong mấy ngày qua, chính phủ Sri Lanka đã sơ tán được hàng chục ngàn thường dân ra khỏi khu vực giao tranh, đồng thời bày tỏ quan ngại về sự an toàn của nhiều thường dân còn kẹt lại trong vùng chiến sự do bị LTTE áp chế làm con tin để kéo dài xung đột.

Đại sứ Lê Lương Minh nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là trong các tình huống xung đột, các bên liên quan phải có các biện pháp tránh thương vong và bảo vệ thường dân, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Trong khi đó, Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapakse tuyên bố LTTE sẽ không còn cầm cự được lâu và ngừng giao tranh chỉ làm cho LTTE có thêm thời gian củng cố lực lượng. Chính phủ Sri Lanka cũng bác bỏ lập luận của Hội đồng Bảo an cho rằng quân đội Sri Lanka nã pháo vào dân thường. Theo quân đội Sri Lanka, hiện vẫn còn hàng chục ngàn người bị kẹt lại trong vùng chiến sự.