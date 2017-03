Sự cố máy bay Qantas: do nổ bình ôxy?

Ngày 27.7.2008, phát ngôn viên của uỷ ban an toàn hàng không dân sự Australia, ông Peter Gibson cho biết có thể các bình chứa ôxy trong khoang chứa hàng của máy bay đã phát nổ là nguyên nhân khiến chiếc máy bay Boeing 747 của hãng Qantas phải đáp khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Ninoy Aquino, Manila, Philippines ngày 25.7.2008. Nếu giả thiết này đúng, sẽ ảnh hưởng đến tất cả máy bay Boeing 747 của Qantas lẫn của một số hãng trên thế giới. Trong ngày chủ nhật 27.7, tất cả máy bay Boeing 747 của Qantas đều được lệnh kiểm tra kỹ các bình chứa ôxy.

Chuyến bay này của hãng Qantas (số hiệu QF30) cất cánh từ London lúc 12g20 ngày thứ năm 24.7 trên hành trình London – Melbourne. Máy bay đã quá cảnh Hong Kong 1 giờ và sau đó tiếp tục chuyến hành trình về Melbourne lúc 9g sáng 25.7 giờ Hong Kong. Khi bay qua biển Thái Bình Dương ở độ cao 8.800m với 346 hành khách và phi hành đoàn 19 người, bất ngờ một tiếng nổ phát ra từ khoang hàng hoá tạo ra một lổ thủng dài gần 3 m, gần chỗ tiếp nối cánh phải máy bay với thân máy bay, khiến máy bay bị mất độ cao, rơi tự do xuống độ cao 6.000 m mới bình ổn được. Phi công đã cho máy bay đáp khẩn cấp xuống sân bay Manila, Philippines lúc 11g trưa 25.7 giờ Manila. Tất cả hành khách và phi hành đoàn bình an vô sự. Lổ thủng này to đến nỗi một chiếc xe hơi có thể chui lọt!