Sudan: Nổ máy bay, ít nhất 29 người chết và 14 mất tích

Cơ quan hàng không dân dụng Sudan xác nhận 171 người đã kịp thoát thân trước khi máy bay phát nổ. 29 thi thể đã được tìm thấy, 14 người vẫn chưa có tung tích.

Theo những người sống sót, máy bay hạ cánh rất gấp và sốc, gây ra cú va chạm mạnh. Sau đó, lửa phát ra từ cánh phải máy bay và khói lan vào buồng lái. Truyền hình Sudan chiếu hình ảnh lực lượng cứu hỏa gần như bất lực khống chế ngọn lửa dữ dội. Máy bay đã bị cháy rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân tai nạn chưa được xác định. Theo Bộ trưởng Giao thông Sudan, một nguyên nhân có thể do thời tiết xấu. Chiều 10-6, tại thủ đô Khartoum có trận bão cát, đến gần giờ máy bay hạ cánh lại có thêm một trận mưa to làm đường băng bị ngập nước và bùn. Có thể đây là lý do máy bay trượt khỏi đường băng.

Cũng vì thời tiết xấu, trước đó, chiếc máy bay bị nạn đã buộc phải hạ cánh xuống sân bay Port Sudan (bang Red Sea) trước khi tiếp tục lên đường đến Khartoum.

Giám đốc sân bay Khartoum lại bác bỏ nguyên nhân thời tiết xấu và cho rằng do động cơ trục trặc. Theo ông này, khi hạ cánh, phi công còn liên lạc với nhân viên kiểm soát không lưu để xin chỉ dẫn tiếp theo trước khi tai nạn xảy ra. Sân bay Khartoum đã tạm ngưng hoạt động đến sáng ngày 11-6.

Máy bay bị nạn được đưa vào khai thác bảy tháng trước. Sau khi tai nạn xảy ra, Sudan lên tiếng xác nhận các máy bay đang trên đà cũ kỹ nhưng lại không thể mua các bộ phận quan trọng để thay thế vì lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ.