Sudan và Nam Sudan nhất trí rút quân khỏi biên giới

Thỏa thuận trên được hai bên ký tại phiên kết thúc vòng đàm phán ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, với sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Abdel Rahim Muhammed Hussein và người đồng cấp Nam Sudan John Kong Nyuon và do Liên minh châu Phi (AU) làm trung gian hòa giải.



Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp, cựu Tổng thống Nam Phi Thobo Mbeki, chủ tịch ủy ban hòa giải của AU, cho biết vòng đàm phán lần này ở Addis Ababa diễn ra từ ngày 28/2 vừa qua nhằm thảo luận việc thực thi thỏa thuận an ninh mà Sudan và Nam Sudan đã ký hồi tháng 9/2012, và hai bên đã đi đến nhất trí rút quân khỏi khu vực biên giới nói trên.



Theo lịch trình triển khai kế hoạch, hai bên chính thức ra lệnh rút quân trong vòng từ ngày 10 đến 14/3. Hai bên cũng đã đồng ý hoàn tất việc rút quân vào ngày 5/4.



Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hoan nghênh thỏa thuận rút quân giữa Sudan và Nam Sudan nhằm tăng cường an ninh biên giới và dẫn tới một giải pháp lâu dài cho các vấn đề tồn tại giữa hai nước.



Trong tuyên bố đưa ra ngày 8/3, Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng tái khẳng định Liên hợp quốc sẵn sàng ủng hộ các hoạt động giám sát ở biên giới giữa Sudan và Nam Sudan, đồng thời hỗ trợ các bên thực hiện các thỏa thuận an ninh đã ký.



Năm 2011, Nam Sudan tách khỏi Sudan trở thành một quốc gia độc lập sau hàng thập kỷ xung đột giữa hai miền khiến gần 2 triệu người thiệt mạng và làm kiệt quệ nền kinh tế.



Tuy nhiên, hai nước vẫn bất đồng về chia sẻ nguồn thu từ dầu và phân định biên giới, gây cản trở sự phát triển kinh tế rất cần thiết đối với cả hai nước.



Trước nguy cơ rơi vào một cuộc xung đột quy mô lớn hồi tháng 4/2012 sau khi xảy ra cuộc giao tranh ở biên giới nghiêm trọng nhất kể từ khi phân chia hai nước, vào tháng 9/2012, hai nước đã thỏa thuận lập vùng đệm phi quân sự ở biên giới, nhưng không chịu rút quân khỏi khu vực biên giới này.



Cuộc gặp hồi tháng 1/2013 giữa Tổng thống Sudan Omar Hassan al-Bashir và Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir tại Addis Ababa đã không phá vỡ được bế tắc này./.





(TTXVN)