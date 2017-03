Sụp mái siêu thị làm một người chết

Vụ sụp mái xảy ra vào lúc 20 giờ 30 phút tối 25/1/2011 (theo giờ địa phương), khi đang có rất đông khách hàng. Gần 500 m2 mái nhà đã sụp xuống, nhưng rất may là nhờ các xe đẩy hàng chống giữ lại nên số người bị nạn đã giảm rất nhiều. Qua điều tra sơ bộ, nguyên nhân của vụ việc là do khung mái nhà không chịu được sức nặng của tuyết đóng trên mái và do vi phạm an toàn kỹ thuật khi làm sạch tuyết trên mái.

Theo các nhân chứng, tuyết đóng trên mái siêu thị dày đến nửa mét. Lúc đó có 15 công nhân đang dọn tuyết trên mái, nhưng họ chưa dọn tuyết đến được chỗ mái sụp.

Chính quyền thành phố đã nhiều lần yêu cầu các ngôi nhà và cửa hàng dọn sạch tuyết trên mái, song họ vẫn chưa tuân thủ chặt chẽ yêu cầu của chính quyền. Hiện khu vực siêu thị đã bị phong toả để làm rõ nguyên nhân. Rất có thể sẽ xảy ra vụ sụp mái tiếp theo.

