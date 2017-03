Syria đáp trả mạnh phần tử chống đối có vũ trang

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trong một thông cáo báo chí phát trên truyền hình quốc gia, Bộ trưởng Nội vụ Syria Mohammad Ibrahim al-Chaar tuyên bố chính quyền nước này sẽ không khoanh tay trước những cuộc tấn công vũ trang đe dọa an ninh quốc gia, đồng thời khẳng định sẽ hành động mạnh tay trên cơ sở phù hợp với luật pháp.Ông al-Chaar cũng cho biết đã xảy ra các vụ tấn công có vũ trang nhằm vào các tòa nhà chính phủ và tư nhân cũng như những cơ sở an ninh tại nhiều tỉnh, đặt biệt là tại thị trấn Jisrash Shugur, tỉnh Idleb, cách thủ đô Damacus khoảng 330km về phía Tây Bắc.Cùng ngày, Bộ trưởng Thông tin Syria Adnan Mahmouh cho biết quân đội nước này sẽ nhanh chóng tham gia các nhiệm vụ tiêu diệt các nhóm vũ trang nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho người dân.Trước đó, Đài Truyền hình quốc gia Syria đưa tin 120 cảnh sát đã thiệt mạng trong các chiến dịch tại thị trấn Sugu suốt 3 ngày qua.Hàng trăm phần tử có vũ trang đã ép buộc người dân làm lá chắn sống để chống trả lực lượng an ninh, đồng thời thảm sát thường dân.Đã có hơn 1.000 dân thường thiệt mạng kể từ khi bạo loạn bùng phát tại Syria hồi tháng Ba vừa qua. Chính quyền Damacus cáo buộc các thế lực nước ngoài và nhóm Hồi giáo quá khích đứng đằng sau tình trạng bất ổn hiện nay./.