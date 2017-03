Syria: Đụng độ tiếp diễn ở một số khu vực ngoại ô

Đụng độ tiếp diễn tại một số khu vực ngoại ô Syria. (Ảnh: AFP)

Phát biểu trước báo giới nhân khai mạc cuộc họp Hội đồng nội các về cuộc khủng hoảng Syria, Tổng thư ký Liên đoàn Arập Nabil al-Arabi cho biết ông đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động mãnh mẽ để bảo vệ người dân Syria. Ông cho biết: "Tôi đã gửi một bức thư đến Hội đồng Bảo an đề nghị Tổ chức lớn nhất thế giới này phải tiến hành mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân Syria."



Trả lời câu hỏi liệu có xảy ra một cuộc chiến tranh vũ trang chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad hay không, ông Arabi cho biết ông không muốn dựa vào sự can thiệp quân sự.



Hiện vẫn chưa có báo cáo trực tiếp nào về con số thương vong trong các cuộc đụng độ ở khu vực ngoại ô nói trên, nơi đã diễn ra các vụ đấu pháo quyết liệt. Tuy nhiên, theo báo cáo ban đầu, đã có vài người bị thiệt mạng. Thậm chí, cuộc đụng độ đã lan sang tận nước láng giềng Liban do những cuộc nã pháo giữa quân ủng hộ và chống lại chính quyền Damacus, khiến tám người thiệt mạng và năm người bị thương tại thành phố phía Bắc của thủ đô Tripoli./.

(Theo TTXVN)