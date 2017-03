Syria: Nếu bị tấn công sẽ đánh Israel

Người đưa ra cảnh báo là Khalaf Muftah, quan chức cấp cao của Đảng Baath cầm quyền kiêm trợ lý của bộ trưởng thông tin Syria.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, ông Muftah khẳng định Israel “đứng sau sự hung hăng của phương Tây và do đó phải gánh chịu đòn trả thù”. “Chúng tôi có các vũ khí chiến lược và chúng tôi có khả năng đáp trả. Những vũ khí trên nhắm vào Israel. Nếu Mỹ hoặc Israel cố tình lợi dụng vấn đề vũ khí hóa học, cả khu vực sẽ chìm trong lửa, an ninh của cả thế giới sẽ bị ảnh hưởng” - ông Muftah đe dọa.

Hình ảnh cắt từ clip quân đội Syria phóng tên lửa Scud. Ảnh: YouTube

Nhiều quan chức Iran cũng cảnh báo tương tự. Ông Hossein Sheikholeslam, thành viên của Hội đồng Cố vấn Hồi giáo Iran, nhấn mạnh: “Sẽ không có cuộc tấn công nào chống lại Syria. Nếu có, chế độ Do Thái sẽ là nạn nhân đầu tiên của cuộc tấn công trên”.

Tuy các quan chức Israel không mấy tin vào khả năng Syria trút giận lên nước này song các biện pháp an ninh cũng được thắt chặt. “Nếu cần, ngón tay của chúng tôi sẽ đặt vào cò súng. Chúng tôi luôn biết cách bảo vệ người dân và đất nước trước những kẻ cố tấn công mình” - Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định hôm 25-8.

Những bình luận từ phía Syria và Iran xuất hiện giữa lúc đồn đoán về một cuộc không kích Syria do liên quân Mỹ - Anh dẫn đầu đang xôn xao hơn bao giờ hết. Trong khi Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố một cuộc can thiệp quân sự có thể tiến hành mà không cần sự ủng hộ của toàn bộ Hội đồng Bảo an thì Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho hay Tổng thống Barack Obama có quyền tấn công Syria mà không cần quốc hội thông qua. Dù vậy, theo ông Kerry, chính quyền Washington đang tham vấn các nghị sĩ.

Cùng ngày 26-8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định các nước phương Tây đang kêu gọi can thiệp quân sự vào Syria thực chất không hề có bằng chứng Damascus đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học mới nhất. Ông Lavrov cũng đổ lỗi vụ bắn tỉa nhằm vào các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc đến điều tra ở phía đông Damascus ngày 26-8 cho “phía bên kia”.

Trong khi đó, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc tại Syria ngày 26-8 tuyên bố đã thu thập được bằng chứng "có giá trị". Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Farhan Haq cho biết sau khi bị tấn công, phái đoàn của tổ chức này đã quay trở lại hiện trường vụ tấn công hồi tuần trước và thăm 2 bệnh viện để trao đổi với các nạn nhân.

