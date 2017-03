Syria: Trụ sở Đảng Baath cầm quyền bị tấn công

Khói lử a bốc ngùn ngụt sau các vụ nổ tại Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khói lửa bốc ngùn ngụt sau các vụ nổ tại Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

(TTXVN)



Lực lượng bảo vệ tòa nhà đã nổ súng bắn trả những kẻ tấn công, song nguồn tin nói trên không cho biết thêm chi tiết.Trước đó cùng ngày, một phần tử đánh bom liều chết đã bị lực lượng an ninh bắn chết khi tên này đang tìm cách kích nổ một chiếc xe buýt nhỏ chở khoảng 1.200kg thuốc nổ tại khu vực al-Sha'ar thuộc tỉnh Aleppo.Trong diễn biến khác liên quan, Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày đã lên án các vụ tấn công đẫm máu gần đây ở Syria. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Catherine Ashton trong một tuyên bố nêu rõ: "Tôi chung quan điểm với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án các vụ tấn công gần đây tại thị trấn Daraa ở miền Nam Syria cũng như thủ đô Damascus."Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho rằng Hội đồng Bảo an nên ngăn chặn tình trạng đưa lậu vũ khí vào Syria.Trong bình luận đăng tải trên trang mạng bộ này, ông Lukashevich kêu gọi "Hội đồng Bảo an cần phải xử lý vấn nạn đó một cách thấu đáo" và "cộng đồng quốc tế cần phải dựng một hàng rào đáng tin cậy nhằm ngăn chặn những đối tượng tiếp tục 'đổ thêm dầu vào lửa' trong cuộc khủng hoảng nội bộ của người Syria."Trong khi đó, phe đối lập Syria cho biết bất chấp lệnh cấm và tiếng súng giải tán của lực lượng trung thành với chính phủ, hàng chục nghìn người đã biểu tình tại thủ đô Damascus và nhiều thành phố khác của nước này để lên án tội ác trong các vụ đánh bom thảm khốc mới đây, khiến hơn 400 người thương vong.Nguồn tin phe đối lập nói rằng người dân Syria biểu tình để phản đối hai vụ đánh bom đẫm máu, lên án Liên hợp quốc không ngăn được tình trạng bạo động, đồng thời kêu gọi sự can thiệp ngay lập tức của lực lượng quân sự quốc tế.Chính phủ Syria cùng ngày đã hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động để chống lại chủ nghĩa khủng bố sau những vụ nổ bom kinh hoàng nói trên.