Tài khoản ngân hàng của Kate Middleton bị tấn công

Thông tin ngân hàng của Kate Middleton, vợ mới cưới của Hoàng tử Anh William, từng bị tấn công bởi một thám tử tư làm việc cho tờ New of the World, theo thông tin vừa được tiết lộ.

Kate Middleton đã được thông báo về vụ việc. Tài khoản của Kate đã bị tiếp cận năm 2005 khi cô còn là bạn gái của Hoàng tử William. Thủ phạm của vụ tấn công là Jonathan Rees, một nhân viên điều tra tư nhân từng làm việc cho tờ New of the World và có liên quan tới các vụ trộm dữ liệu và tấn công các máy tính. Các nhân vật nổi tiếng khác cũng được cho là từng trở thành mục tiêu của ông Rees, bao gồm cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, cựu Ngoại trưởng Jack Straw, một số thành viên Hoàng gia Anh, và John Yates - quan chức cảnh sát London. Các nhân viên điều tra của Sở cảnh sát London được tin đã đã liên lạc với Kate để cảnh báo rằng các thông tin ngân hàng của cô có thể đã bị tiếp cận trái phép. Vào tối qua, cảnh sát Anh xác nhận họ đã được “một loạt các cáo buộc” và đang cân nhắc điều tra. Cảnh sát London hiện đang điều tra các cáo buộc về việc tờ News of the World nghe lén điện thoại của các ngôi sao, các chính trị gia và thành viên hoàng gia. Vài nhà báo đã bị bắt vì có liên quan tới vụ bê bối này. Theo Ninh Nhi (Dân trí / Telegraph)