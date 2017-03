Tai nạn đắm thuyền nghiêm trọng tại CHDC Congo

Theo những người sống sót, chiếc thuyền bị đắm trên trên sông Kasai, cách thị trấn Tshikapa khoảng 50km. Nguyên nhân vụ đắm là do thuyền bị quá tải.



Bộ trưởng Thông tin Congo, Lambert Mende xác nhận thông tin về vụ đắm, đồng thời cho biết chiếc thuyền không được lắp đặt các thiết bị cần thiết để di chuyển trong đêm và không đảm bảo tiêu chuẩn để chở khách.



Cộng hòa Dân chủ Congo là một quốc gia rộng lớn ở khu vực Trung Phi, được thiên nhiên ưu đãi với những dòng sông lớn và đường thủy trở thành hoạt động giao thông chủ yếu của người dân nước này. Tuy nhiên, hầu hết các tàu thuyền thường không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn do ngành công nghiệp tàu thủy không được quản lý tốt, cộng thêm tình trạng chở quá tải nên thường xuyên xảy ra tai nạn./.





