Tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc, 15 người chết

Tai nạn hầm mỏ thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc - Ảnh: AFP

Theo thông tin từ Cục An toàn lao động Trung Quốc, vụ tai nạn xảy ra tại một hầm mỏ gần thành phố Lôi Dương, tỉnh Hồ Nam vào rạng sáng 16-2.

Các quan chức địa phương cho hay hiện tại đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực giải cứu những công nhân mắc kẹt trong hầm.

Tai nạn trong khai thác than thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc do những ông chủ mỏ ở đây vì lợi nhuận mà bỏ qua các vấn đề an toàn lao động. Theo số liệu thống kê mới nhất, năm 2010 đã có 2.433 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn hầm mỏ, tức khoảng 6 người chết mỗi ngày.

Các tổ chức công đoàn khẳng định số người chết thực tế còn cao hơn, bởi những chủ mỏ thường tìm cách khai báo mức thiệt hại thấp hơn để tránh bị phạt.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế nóng ở Trung Quốc những năm gần đây đã dẫn đến nhu cầu về năng lượng, trong đó có cả than, cũng tăng theo. Quốc gia này đang dẫn đầu thế giới về lượng tiêu thụ than và các hầm mỏ tại đây chỉ đáp ứng 70% nhu cầu tiêu dùng.

Theo Nguyên Phạm (TTO / AFP)