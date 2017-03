Tai nạn máy bay ở Ấn Độ, 160 người thiệt mạng

Một máy bay của hãng hàng không Air India. (Ảnh: WISC Madison)



Theo Thanh Hảo (VNN/ AP, Reuters)



Theo Seemant Singh, quan chức cảnh sát cấp cao tại sân bay Mangalore ở bang Karnataka, điều kiện thời tiết tại sân bay rất xấu khi chiếc máy bay chạy quá đường băng. Các kênh truyền hình Ấn Độ đưa tin, máy bay gặp nạn xuất phát từ Dubai."Ít nhất 160 hành khách đã chết trong vụ tai nạn", V.S. Acharya, Bộ trưởng Nội vụ bang Karrnataka, nói với các phóng viên. Một quan chức khác cũng xác nhận 160 người đã chết.Chiếc máy bay chở 163 hành khách và 6 thành viên tổ lái. Trong số này chỉ có 6 hoặc 7 người may mắn sống sót và họ đã được đưa vào một bệnh viện gần sân bay."Rõ ràng chiếc máy bay vượt quá đường băng và bị tai nạn. Chúng tôi nhận được tin máy bay đã bốc cháy sau đó", Rohit Katiyar, một quan chức an ninh cấp cao tại sân bay nói.Tuy nhiên, các thông tin trước đó nói rằng một trong hai động cơ bốc cháy khiến cho máy bay biến thành quả cầu lửa trên bầu trời trước khi lao xuống đường băng vào lúc 6h sáng (giờ địa phương).