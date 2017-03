Tai nạn mỏ than ở Trung Quốc: Cách chức, sa thải ba cán bộ

Trưa ngày 23-2, Trung tâm Thông tin tai nạn mỏ than Đồn Lan (thuộc Tập đoàn Than đá tỉnh Sơn Tây) đã tổ chức họp báo lần thứ tư để công bố thông tin về tai nạn nổ khí xảy ra dưới mỏ than hôm trước đó.

Đến giờ công tác tìm kiếm người bị nạn đã kết thúc. Tổng cộng có 74 người chết, 114 người bị thương. Mỗi nạn nhân chết sẽ được bồi thường không dưới 200.000 nhân dân tệ (500 triệu đồng VN). Ngành bảo hiểm cũng đang gấp rút hoàn tất thủ tục bồi thường bảo hiểm. Tập đoàn Than đá tỉnh Sơn Tây đã ra quyết định cách chức giám đốc và tổng công trình sư mỏ than Đồn Lan, đồng thời sa thải một phó giám đốc phụ trách an toàn sản xuất. Phó Thủ tướng Trương Đức Giang thay mặt chính phủ đã đến hiện trường. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý an toàn quốc gia Lạc Lâm được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ điều tra tai nạn của Quốc hội. Dự kiến ngày 24-2, tổ điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng sẽ có mặt tại hiện trường. Nội dung điều tra chủ yếu về tội phạm chức vụ liên quan đến tai nạn như mua bán chức vụ, lạm dụng quyền lực, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng... HỒNG ANH (Theo Tân Hoa xã)