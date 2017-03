Tai nạn nghiêm trọng tại Brazil làm 36 người chết

Quang cảnh vụ tai nạn. (Nguồn: EPA)

Tai nạn xảy ra giữa hai chiếc xe tải và một xe chở khách. Khi điều khiển xe qua đoạn đường vòng cua, một tài xế xe tải đã bị mất kiểm soát và đâm vào một xe chở khách đi ngược chiều rồi lao xuống vực.



Chiếc xe khách chở 44 công nhân trang trại trồng mía bị lật nhào và va chạm với một xe tải chở vật liệu xây dựng. Tại hiện trường, chiếc xe chở khách bị phá hủy hoàn toàn. Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.



Brazil là một trong những nước có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao nhất thế giới, với 18,3 người thiệt mạng do tai nạn giao thông trong 100.000 người dân.



Số liệu thống kê của Bộ Y tế Brazil cho biết có 40.610 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông ở nước này trong năm ngoái, tăng 8% so với năm 2009.



Từ năm 2002-2010, số người tử vong do tai nạn giao thông ở Brazil tăng 24%./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)