Tai nạn tại Malaysia, xử tại Singapore

Giáo dục giao thông bằng vụ công nương Diana Trong một cuộc vận động kêu gọi thắt dây an toàn khi ngồi trong xe hơi mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Anh Jim Fitzpatrick đã viện dẫn vụ tai nạn xe hơi gây ra cái chết cho công nương Diana tại Pháp hồi tháng 8-1997. Ông nói rằng công nương Diana lẽ ra không chết nếu có thắt dây an toàn. Trong xe, hai người cùng đi với công nương Diana không cài dây an toàn cũng đã thiệt mạng, chỉ riêng nhân viên bảo vệ có cài dây an toàn đàng hoàng còn sống. Hiện chính phủ Anh đang xem xét tăng mức phạt tiền từ 30 bảng lên gấp đôi (hai triệu đồng VN) cho lỗi không cài dây an toàn.