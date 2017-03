Tai nạn xe buýt thảm khốc ở Mexico, 21 người chết

Chiếc xe bị phá hủy sau vụ tai nạn. (Ảnh: THX/TTXVN)



(TTXVN/Vietnam+)



Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 18/10 (theo giờ địa phương) tại quận El Marqués thuộc bang Querétaro.Chiếc xe buýt đang trên đường từ thủ đô Mexico City tới bang miền Bắc Zacatecas, đã đâm phải một xe tải chở hóa chất và gây ra vụ nổ, khiến cả hai xe bị lật và cháy rụi.Toàn bộ hành khách trên xe đã thiệt mạng. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do tài xế xe buýt ngủ gật.Trong một diễn biến khác, các lực lượng an ninh Mexico ngày 18/10 thông báo đã thu giữ hơn 105 tấn ma túy trị giá lên tới 340 triệu USD tại thành phố Tijuana, vùng biên giới phía Bắc giáp Mỹ.Trả lời phỏng vấn báo giới, tướng Lục quân Alfonso Duarte Muhica cho biết số ma túy này được đóng làm 10.000 gói nhỏ và được cất giấu trong các ngôi nhà và bãi đỗ xe ở thành phố Tijuana, giáp giới thành phố San Diego thuộc bang California của Mỹ.Đây là lượng ma túy lớn nhất mà cảnh sát Mexico thu giữ được trong nhiều năm gần đây. Tất cả 11 nghi can cũng đã bị bắt giữ.Kể từ năm 2006, tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp ở Mexico, khiến hơn 28.000 người thiệt mạng và làm gia tăng lo ngại đối với tình trạng an ninh ở khu vực biên giới của cả hai nước.Trong một diễn biến khác, giới chức Mỹ ngày 18/10 cho biết hai người đàn ông lạ mặt đã xông vào một bưu điện tại thị trấn Henning ở thành phố Memphis, miền Tây Bắc nước Mỹ, và nổ súng làm 2 nhân viên bưu điện thiệt mạng.Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc, song cho biết đây có thể là một vụ cướp.Nhà chức trách đã trao giải thưởng 25.000 USD cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ hai kẻ gây án./.