Tajikistan đóng cửa khẩu biên giới với Afghanistan

Theo ông Rakhmatullayev, biên giới giữa tỉnh tự trị Gorno-Badakhshan, phía Đông Tajikistan với tỉnh Badakhshtan của Afghanistan và toàn bộ vùng núi dọc sông Pyandzh đã bị phong tỏa từ hôm 24/7.



Giới chức Tajikistan đã đóng cửa biên giới sau khi quân đội chính phủ bắt giữ 8 đối tượng người Afghanistan tham gia nhóm vũ trang của Aiyombekov, kẻ bị cáo buộc tổ chức sát hại người đứng đầu cơ quan an ninh khu vực, Thiếu tướng Abdullo Nazarov. Giới chức Tajikistan lo ngại các tay súng cấu kết với Taliban đang vượt biên giới vào nước này để yểm trợ cho Aiyombekov. Tuy nhiên, xe tải chở hàng tiếp vận của NATO vẫn được phép qua biên giới.



Sau vụ Tướng an ninh Abdullo Nazarov bị sát hại ngày 21/7, Tổng thống Tajikistan Imomali Rakhmon đã chỉ thị mở chiến dịch đặc biệt nhằm vô hiệu hóa các nhóm vũ trang hoạt động bất hợp pháp hậu thuẫn Aiyombekov ở khu vực Gorno-Badakhshan. Ông Rakhmon yêu cầu các phiến quân giao nộp thủ lĩnh Aiyombekov và ba tay súng khác, đồng thời ban lệnh ân xá cho bất cứ phiến quân nào hạ vũ khí.



Tuy nhiên, đến ngày 25/7, chiến dịch quân sự này được tạm dừng nhằm tạo điều kiện để giới chức địa phương thương lượng với các băng nhóm về việc trao cho chính quyền 4 phần tử bị tình nghi tham gia vụ ám sát trên.



Trong khi đó, Bộ Nội vụ Tajikistan cho biết quyết định tạm ngừng chiến dịch hoạt động quân sự tại Khorog, thủ phủ của tỉnh tự trị Gorno-Badakhshan đã được gia hạn tới 12 giờ trưa (giờ địa phương) ngày 28/7 để nhà chức trách địa phương tiếp tục thương lượng.



Phát biểu ngày 27/7 trong cuộc gặp đại sứ các nước Liên minh châu Âu (EU) tại Tajikistan, Tổng thống nước này Imomali Rakhmon tuyên bố lực lượng an ninh Tajikistan sẽ áp dụng mọi biện pháp để bắt những kẻ ám sát Tướng Nazarov và đưa chúng ra trừng trị trước pháp luật./.

