Taliban bác bỏ tin thủ lĩnh Omar đã bị tiêu diệt

Hình ảnh hiếm hoi về thủ lĩnh Omar của Taliban (Nguồn: Internet)

Các quan chức an ninh Pakistan, cũng như các nhà ngoại giao, các chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ và chính phủ Afghanistan đều nghi ngờ thông tin cho rằng Omar, một trong những nhân vật bị truy đuổi gắt gao nhất thế giới, đã bị tiêu diệt khi trên đường “kinh lý” giữa Quetta và BắcWaziristan ở Pakistan.



“Ông ấy hiện vẫn đang an toàn ở Afghanistan,” người phát ngôn của phe Taliban ở Afghanistan là Zabihullah Mujahid trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters qua điện thoại từ một địa điểm bí mật. “Chúng tôi kịch liệt bác bỏ thông tin xuyên tạc cho rằng Mullah Mohammad Omar đã bị giết. Đây là luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch hòng làm lung lạc tinh thần của các chiến binh.”



Trước đó, kênh truyền hình tư nhân TOLO ngày 23/5 đưa tin thủ lĩnh Taliban Mullah Mohammad Omar đã thiệt mạng tại Pakistan. Trong một bản tin, TOLO cho hay: "Mullah Omar đã thiệt mạng trên đường đi từ Quetta tới Bắc Waziristan" song không tiết lộ nguyên nhân cái chết cũng như ai đã giết Mullah Omar.



Trong khi đó, một quan chức an ninh cấp cao Pakistan nói rằng ông không thể xác nhận thông tin về cái chết của Mullah Omar. Cùng ngày, kênh truyền hình Geo phát bằng tiếng Urdu dẫn lời một người phát ngôn của Taliban tại Pakistan (TTP) nói rằng thông tin về cái chết của Mullah Omar là không đúng sự thật.



Thủ lĩnh Omar, vốn bị mất một con mắt, hiếm khi xuất hiện trước các phương tiện thông tin đại chúng và được cho là đang lẩn trốn tại thị trấn Quetta của Pakistan, sau khi lực lượng Taliban bị chính quyền Afghanistan, dưới sự hậu thuẫn của quân đội Mỹ hất khỏi Kabul vào cuối năm 2001. Nơi trú ấn của Omar được gọi là “Quetta shura,” trong đó “shura” có nghĩa là hội đồng lãnh đạo.



Lực lượng Taliban đã bị lật đổ sau khi từ chối giao nộp thủ lĩnh của Al Qaeda là Osama bin Laden sau sự kiện 11/9/2011. Bin Laden đã bị lực lượng đặc nhiệm của hải quân Mỹ tiêu diệt tại thị trấn bán quân sự Abbottabad nằm các không xa thủ đô Islamabad của Pakistan hôm 2/5, kết thúc quá trình truy bắt kéo dài hơn 10 năm.



Việc bin Laden bị tiêu diệt bị coi như một đòn mạnh giáng vào tổ chức khủng bố Al Qaeda, cũng như các đồng minh của tổ chức này là lực lượng Hồi giáo cực đoan Taliban, hiện đang chiếm giữ các khu vực giáp biên giới Afghanistan và Pakistan.



Từ sau sự kiện trên thì Taliban đã tiến hành nhiều vụ tấn công nhắm vào các mục tiêu quân sự ở Pakistan, mà gần nhất là vụ đánh bom kép vào một trung tâm huấn luyện an ninh ở thị trấn Charsadda, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng, chủ yếu là các học viên an ninh hôm 13/5. Sau đó thì Taliband đã lên tiếng nhận trách nhiệm tổ chức vụ đánh bom cảm tử để trả thù cho cái chết của bin Laden.



Còn ngày hôm qua, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng BBC tại Nhà Trắng trước chuyến thăm chính thức tới Anh, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Mỹ vẫn mở những chiến dịch trên lãnh thổ Pakistan nếu phát hiện có tên trùm khủng bố nào bị tình nghi đang lẩn trốn tại đất nước Nam Á này.



Trong cuộc trả lời phỏng vấn này, Khi được hỏi sẽ làm gì nếu như Mỹ phát hiện “một mục tiêu giá trị cực cao” tại Pakistan, chẳng hạn như thủ lĩnh Taliban Mullah Omar, Obama tuyên bố ông vẫn sẽ tiếp tục làm điều tương tự như trong vụ tiêu diệt bin Laden./.





(Theo Vietnam+)