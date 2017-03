Taliban bắn chết 21 binh sỹ Pakistan

Nhiều binh sỹ và dân thường Pakistan đã trở thành nạn nhân của Taliban



Theo Thanh Tùng (DT/AFP)

Trước đó vào chiều tối ngày thứ Năm, khoảng 200 chiến binh Taliban với trang bị vũ khí hạng năng, bao gồm cả súng cối và súng phóng lựu đã tập kích vào 2 trại bán quân sự của chính phủ bên ngoài thành phố Peshawar. Sau vụ tập kích 2 sỹ quan an ninh bị giết chết và 23 người bị bắt đi.Các quan chức cho biết thi thể của 21 nhân viên an ninh đã được tìm thấy tại một khu vực hoang vu cách không xa các trại họ bị bắt. Nạn nhân bị bắn chết trong tình trạng tay bị trói chặt. 2 người khác, một người bị thương và người kia bình an vô sự cũng được tìm thấy.Peshawar là thành phố lớn ở phía Tây Bắc Pakistan, gần với các bộ tộc nổi dậy ráp biên giới Afghanistan. Đây được xem là khu vực ẩn náu lý tưởng của các chiến binh có liên hệ với Taliban và Al-Qaeda.“Chúng tôi đã tìm thấy 21 thi thể của các nhân viên an ninh với rất nhiều vết đạn cách đây không lâu tại một khu vực không có người sinh sống”, đại diện chính quyền địa phương, ông Naveed Akbar xác nhận với AFP. “Một người được tìm thấy còn sống nhưng bị thương đã được đưa vào viện trong khi một người khác may mắn trốn thoát bình an vô sự”.Gul Shehzad, một quan chức chính phủ khác cho biết cơ quan chức năng nhận được tin báo về việc có một số thi thể nằm ở khu vực hoang vu, cách các trại bị tấn công khoảng 4km. “Tay của các binh sỹ bị trói chặt bằng dây thừng trước khi họ bị bắn”, Shehzad khẳng định và cho biết Taliban đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc.Đến nay Pakistan đã mất khoảng hơn 3000 binh sỹ trong các cuộc chiến chống lại những phần tử nổi dậy địa phương nhưng nước này vẫn từ chối yêu cầu của Mỹ trong việc tiễu trừ nơi trú ấn mà những kẻ tấn công binh lính Mỹ tại Afghanistan sử dụng.Trong một đoạn video phát đi hôm 28/12, thủ lĩnh Taliban tại Pakistan Hakimullah Mehsud cho biết tổ chức của mình sẵn sàng đối thoại với Islamabad nhưng từ chối buông súng.