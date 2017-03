Taliban biện minh vụ bắn bé gái Pakistan

BBC cho hay, trong bức thư gửi Malala công bố hôm 17.7, chỉ huy Adnan Rasheed nói rằng ông bị sốc và ước chuyện đó không xảy ra. Tuy nhiên, ông nói rằng em không bị bắn vì chiến dịch vận động giáo dục cho các bé gái, mà vì “chiến dịch bôi nhọ”, khi em kêu gọi tẩy chay nỗ lực của Taliban nhằm thiết lập hệ thống Hồi giáo. “Malala nói rằng ngòi bút có sức mạnh hơn “thanh kiếm”, do đó Taliban tấn công em vì thanh kiếm chứ không phải vì sách vở hay trường học” - ông Rasheed viết trong thư.



Malala, 16 tuổi, và một bạn gái cùng lớp, bị các tay súng Taliban bắn vào đầu khi đi học về nhà tại thung lũng Swat của Pakistan tháng 10 năm ngoái. Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ và lên án mạnh mẽ hành động vô nhân đạo của Taliban, đồng thời khiến cho lời kêu gọi của Malala về phát triển giáo dục cho trẻ em được cả thế giới chú ý. Phát biểu tại trụ sở LHQ tại New York tuần trước, Malala nói rằng, bút sách khiến cho những kẻ cực đoan sợ hãi. Em kêu gọi tất cả trẻ em được đi học, kể cả các con của những phần tử Taliban và tất cả những kẻ khủng bố.



Trong thư, với tư cách cá nhân, ông Rasheed nói rằng ông cảm nhận tình “anh em” với Malala vì hai người thuộc cùng bộ lạc Yousufzai. Tuy nhiên, ông từ chối lên án vụ tấn công, nói rằng chỉ có Chúa mới phán xét được đúng hay sai. Cũng trong lá thư, ông Rasheed kêu gọi Malala trở về quê nhà, theo đuổi văn hóa Hồi giáo và Pastun đi học tại một trường Hồi giáo dành cho phái nữ. Trong khi đó, cha mẹ của Malala cho hay, họ có nghe nói về bức thư nhưng chưa nhận được trực tiếp, và cũng không muốn bình luận.



Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown, hiện đang là đặc phái viên của LHQ về giáo dục toàn cầu, nói rằng, vụ Malala rõ ràng đã có tác động sâu sắc tới Taliban. “Đó là lý do vì sao họ viết thư tuyên bố như vậy. Nhưng chúng ta biết rằng vụ Taliban vẫn ném bom trường học, phá hủy lớp học, giết hại giáo viên và thảm sát học sinh”. Sau vụ bị bắn, Malala đã được đưa từ Pakistan sang Anh để điều trị, hiện em đang sống ở Birmingham.

Theo Khánh Minh (Lao Động)