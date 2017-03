Taliban nã tên lửa, đánh bom căn cứ Mỹ ở Afghanistan

Taliban thường đánh bom xe nhắm vào lực lượng quân đội Afghanistan và liên quân NATO. Ảnh: Reuters.

Các quan chức cảnh sát địa phương cho biết nhiều cảnh sát và binh sĩ Afghanistan xung quanh cửa ra vào căn cứ quân sự có nhiều lớp canh phòng cẩn mật gần sân bay địa phương này có thể thiệt mạng.

Một quan chức địa phương nói với AFP ông thấy có ít nhất năm thi thể trong đồng phục binh sĩ Afghanistan. Tuy nhiên, hiện chưa rõ người chết chỉ gồm lực lượng an ninh Afghanistan hay là các tay súng Taliban giả dạng. Đôi khi Taliban áp dụng chiến thuật giả mặc đồng phục binh sĩ chính quyền để tấn công liều chết.

Người dân địa phương trong khu vực cho hay có ít nhất bốn vụ nổ lớn, một trong số đó rất mạnh khiến các cửa kính xe đậu cách đó cả kilômet vẫn bị vỡ tung.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu xác nhận “đã có nhiều vụ nổ trong vùng lân cận sân bay Jalalabad". Một người phát ngôn Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO lãnh đạo cho biết có ít nhất một binh sĩ Afghanistan thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ tấn công. Tuy nhiên, không chiến binh Taliban nào lọt vào bên trong căn cứ.

Hãng tin AP dẫn lời trung tá Hagen Messer - người phát ngôn của lực lượng liên quân, cho biết qua email các cuộc tấn công của Taliban đã chấm dứt vào buổi sáng. Có ít nhất một binh sĩ Afghanistan thiệt mạng và một số binh sĩ liên quân bị thương. Messer cũng nói có ít nhất ba kẻ đánh bom liều chết tham gia vụ tấn công.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết Taliban đã nã tên lửa sau khi hai vụ đánh bom liều chết nổ ra nhưng chưa cung cấp đầy đủ thông tin về số thương vong.

Trong một tin nhắn, người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid thừa nhận họ đã phát động các cuộc tấn công vào buổi sáng sớm 2-12: "Sáng nay chúng tôi đã tấn công căn cứ chính của Mỹ trong thành phố Jalalabad và gây thương vong nặng nề cho đối phương".

Khu căn cứ quân sự tại sân bay Jalalabad từng bị tấn công hai lần trong năm nay. Cuối tháng 2, sáu thường dân, một binh sĩ Afghanistan và hai vệ sĩ địa phương đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công liều chết bằng bom xe, nhưng binh sĩ NATO không ai bị thương. Đến tháng 4, căn cứ sân bay Jalalabad lại bị Taliban tấn công nằm trong cuộc tấn công mùa xuân của nhóm này với hàng loạt cuộc tấn công diễn ra trên khắp Afghanistan.

Mỹ, NATO và Chính phủ Afghanistan đang nỗ lực để cải thiện tình hình an ninh tại nước này trước khi hầu hết binh sĩ NATO sẽ rút đi vào cuối năm 2014. Cuộc chiến giữa chính quyền Afghanistan với sự hỗ trợ của 100.000 quân NATO và Taliban đã diễn ra dai dẳng 11 năm qua.

Theo Tr.N. (TTO / Reuters/AP)